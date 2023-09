Adamari López bromea en Instagram, pero muchos se lo toman en serio y para Toni Costa

La exconductora de Telemundo, Adamari López, no para de denotar su destreza en su carrera inicial que es la actuación. Parte de esos son los divertidos reels, que comparte día a día en su cuenta de Instagram. Pero ahora se armó un pequeño debate en la sección de comentarios, pues la boricua hizo una broma que muchos terminaron tomando sol en serio. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

“La gente no abandona a quien ama, abandona al que estuvieron usando por mucho tiempo”, dice Adamari. “Así es la vida”, dice su amiga. Mientras supuestamente “la consolaba”. Por supuesto que todo se trata del buen sentido del humor de la presentadora de televisión. Sin embargo, muchos comentarios en su cuenta de Instagram dieron a entender que algunas personas se sintieron que era una indirecta nuevamente para su ex y padre de su hija, Toni Costa.

“Dios míooooo! Es un simple Reel. Es para divertirse. No todo va dirigido a Fonsi o Toni. Si no les gusta, pues no la sigan”, “Exacto. El que busca fuego encuentra candela. Así es Ada. Al buen entendedor pocas palabras·, “Exacto. Ahora el chico que “trague y mastique”, pa’ que no ande mandando a pasar páginas de un libro que hace años está cerrado”. Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

Sin embargo, unos seguidores más osados, han creado hasta grupos: “Team Adamari, Team Toni Costa”. “Y así amiguitos, nos retiramos y dejamos el mundo ardiendo y empiecen a tirar qué hay croquetas para llevar #teamadamarilopez #ylosientoporlascriticonas”, dijo la seguidora enardecida.

¿Por qué seguidores de Instagram creen que era una indirecta de Adamari López?

Aunque seguimos creyendo que fue parte del buen humor de la extalento de Hoy Día, parece ser que el “caption” con el que ella acompañó el reel le hizo ruido a muchos: “Parece mentira, pero es verdad? Así es la vida! ¿Ustedes piensan igual? Los leo”.

En un caso hipotético, aun si pensará esto, no tendría por qué ser directamente con Toni Costa. Todos sabemos que en la industria del entretenimiento, el ambiente es muy competitivo, en ocasiones interesado y la verdadera amistad se ve muy poco, esto en palabras de algunas estrellas televisivas estrellas.

Lo cierto es que, guste o no, pues esta fue la reacción, no poca, de algunos de los casi 9 millones de followers que tiene Adamari López. Mientras todo esto sucede, Toni Costa está anda en sus giras y master class de Zumba, también generando contenido en redes sociales y además, estuvo celebrando hace muy poco su primer aniversario con su pareja actual, Evelyn Beltrán.

Adamari López y Toni Costa, un buen “co-parenting”

A pesar de que el término es el que está de moda, ciertamente esta es pareja lo está ejerciendo a cabalidad. A Adamari y a Toni Costa se le han visto compartir desde el principio de su separación todo lo concerniente a Laya Acosta. Después del anuncio de qué ya no iban a continuar haciendo una vida en común, no se sabe de manera pública que hayan tenido alguna discrepancia verdaderamente relevante en cuanto al cuidado de su hija.

Muy por el contrario, han demostrado tener un muy buen sentido del humor desde ese lado nuevo, donde comenzaron a vivir la paternidad y, a través de sus reels han hecho reír a sus seguidores. Uno de ellos fue el primer día de clases de Alaïa, donde fueron juntos acompañarla y además compartieron con sus fans experiencias de sus primeros días de clases, lo cual resultó muy divertido para la audiencia.

Así que todo indica que, por ese lado, parece estar todo bien y que en cuanto a esta “Modern Family” todo dependerá del cristal con que se mire.

Admari López lanza “AxA”

Mientras, le seguimos celebrando a cada uno sus logros, como el nuevo lanzamiento empresarial de Adamari López. La Chaparrita consentida de la televisión estrenó una marca de joyería, cuyo nombre es inspirado en ella y su pequeña Alaïa “AxA“, pero las piezas están inspiradas en su familia y sobrinas: María María María. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Por ahora lanzó tres artículos y además dio un superdescuento por el estreno de este emprendimiento. Ayer dejó claro que le fue increíble en las ventas, de una manera muy emotiva a través de las redes sociales. ¡Enhorabuena para todos!

