Andrés Roemer, el exdiplomático mexicano acusado de varias violaciones que fue detenido en Israel

Como un destacado escritor y pensador, Andrés Roemer gozaba de una buena reputación en el ámbito cultural y político de México, hasta que se hicieron públicas decenas de denuncias de abusos sexuales en su contra.

Los señalamientos, efectuados en 2021 cuando el movimiento #MeToo acaparaba titulares en tierras mexicanas, hicieron que se emitieran 5 órdenes de captura por sendos casos de violación contra Roemer, quien se había refugiado en Israel.

Finalmente, este domingo el exdiplomático de 60 años fue detenido en suelo israelí, según informó el Ministerio de Justicia de ese país, que no tiene tratados de extradición con México, pero finalmente accedió a cooperar en la investigación contra Roemer.

Más de 60 mujeres, según documentó la organización Periodistas Unidas Mexicanas, denunciaron públicamente a Roemer como un “depredador” que cometió hostigamientos, acosos y, en algunos casos, abuso sexual.

El también escritor siempre ha rechazado las acusaciones y asegura ser víctima de una fabricación de delitos y un linchamiento público.

Pero los testimonios en su contra coincidían en la descripción de cómo Roemer usaba su posición en los medios de comunicación y en círculos culturales y políticos para abusar de mujeres con las que establecía algún tipo de relación profesional o personal.

Una decena de casos llegaron a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX), que presentó cargos por cinco casos de violación.

La Fiscalía de Israel informó el lunes que pidió a un tribunal de distrito de Jerusalén que declare a Roemer “extraditable” a México y que lo mantenga detenido mientras continúa el proceso.

Roemer, el intelectual

Andrés Roemer Slomianski nació en Ciudad de México. Sus abuelos eran judíos austriacos que emigraron al país durante la persecución nazi de la década de 1930.

Hizo estudios de economía y derecho en instituciones mexicanas, así como posgrados en políticas públicas en Harvard y Berkeley, en Estados Unidos. Fue profesor de esas universidades, así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Desempeñó diversos puestos en el gobierno desde la década de 1990, alcanzando el cargo de cónsul general de México en San Francisco (EE.UU.) y embajador de México ante la Unesco.

Fue destituido de este último cargo luego de votar -en desacato de la postura del gobierno mexicano- a favor de Israel en una resolución sobre la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.

Getty Images Roemer participaba en numerosos eventos culturales y sociales de México.

A la par de su carrera pública, Roemer encabezó proyectos culturales en México y Estados Unidos. Era promotor del desarrollo de políticas públicas educativas y económicas, así como autor de una docena de libros relacionados con estos campos.

Tenía un espacio en TV Azteca llamado “Pensar México”, en el que presentaba debates sobre el desarrollo del país.

Todo esto lo hizo gozar de una buena reputación como intelectual y tener acceso a círculos culturales, económicos y políticos de México. Pero en 2021, empezaron a surgir denuncias de abusos en su contra.

“Yo acuso a Andrés Roemer…”

A la denuncia de la bailarina Itzel Schnaas de una supuesta agresión sexual cometida por Roemer, le siguieron decenas más en febrero de 2021.

Schnaas explicó que dos años antes había conocido a Roemer en un festival y le propuso varias ideas. Para discutirlas, el escritor la citó en su casa, a donde acudió para “tratar de presentar el proyecto, mientras esquivaba bromas, piropos y cumplidos”.

“Me halagaba constantemente. Después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, comenzó a acariciar mis piernas, a masajearlas cerca de la ingle y a tocar su pene… No supe qué hacer”, contó la artista en un video difundido en internet.

Explicó también que después conoció los testimonios de otras mujeres que aseguraban ser víctimas del “modus operandi” de Roemer: “Nos encierra en su casa, nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba, se toca y te violenta”.

Otras mujeres de diversos ámbitos relacionados a las actividades de Roemer también alzaron la voz bajo el lema “Yo acuso a Andrés Roemer…”.

“Igual que con todas, era un tema laboral, profesional, donde yo pensaba que iba a ayudarme con mi carrera… Me llevó a un espacio privado, con engaños… Me tuvo aprisionada entre un coche y él con los pantalones abajo y encima de mí”, contó Sofía, una denunciante que pidió anonimato al hablar con Canal Once.

“Fue una situación de violencia muy fuerte”, dijo.

Getty Images Las denuncias surgieron en el contexto del movimiento #MeToo sobre el acoso contra las mujeres.

Montserrat Ortiz, una periodista que trabajaba en la misma televisora que Roemer, aseguró que fue víctima del escritor y que la amenazó para que no hablara.

“Sabía que era una persona muy respetada, que era un amigo de la empresa. Y creo que por eso actuaba de esa forma, porque era una persona protegida, que podía amenazar a la gente. A mí me amenazó de que iba a bloquear mi carrera… Le creí, porque era ingenua y no quise hablar sobre esto”.

La organización Periodistas Unidas Mexicanas recopiló los testimonios de 61 denunciantes, de las cuales 54 narraron “acoso sexual, abuso sexual y violación, así como siete testimonios que confirman su modus operandi para acercase y violentarlas”.

Ante la ola de acusaciones, Roemer rechazó que hubiera tenido encuentros no consensuados. “Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer”, dijo en 2021, poco antes de trasladarse a Israel.

Al marcharse de México para instalarse en suelo israelí, dijo que no huía “de la justicia, sino de la injusticia”.

Sin embargo, la Fiscalía de CDMX armó una investigación por cinco casos de violencia sexual y obtuvo las órdenes de detención.

Aunque era conocido que Roemer se había mudado a Israel y que la Interpol había emitido una orden para su captura, el gobierno mexicano no tienen un acuerdo de extradición con el israelí, lo cual beneficiaba la estadía del escritor en el país de Medio Oriente.

Este lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que Roemer sería extraditado. Por su parte, el Ministerio de Justicia de Israel emitió un comunicado confirmando su detención y el inicio de un proceso de repatriación que depende de las instancias judiciales del país.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.