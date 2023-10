Chucky Lozano ayudó en el empate del PSV-Sevilla y sigue sin ganar en la fase de grupos de la Champions League

El PSV Eindhoven empató 2-2 con el Sevilla en un sufrido encuentro de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League. El delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano ayudó a generar el gol que igualó el partido, pero pese a este resultado, el PSV se encuentra en el último puesto del grupo B con un punto acumulado.

Chucky Lozano inició el encuentro en la banca y no fue hasta el minuto 71 que ingresó al terreno de juego, esto cuando su equipo tenía el marcador en contra (1-0) tras el gol de Nemanja Gudelj al minuto 68 de acción.

Lozano también fue amonestado durante el juego luego de una barrida sobre Ivan Rakitic, esto como una muestra de frustración por las acciones del juego, pero esto no impidió que participara en el tanto que igualó el marcador.

El delantero mexicano fue el encargado de cobrar el centro en el que su compañero Luuk de Jong asistió de cabeza a Jordan Teze, quien terminó rematando al arco del Sevilla y alcanzar el 2-2.

¿Cómo lograron el empate final?

Luego de tener un primer tiempo sin goles y con pocas acciones de ambos equipos, el Sevilla y el PSV salieron a la segunda parte del encuentro con ganas de alcanzar el ataque en el área rival.

El club español fue el primer en marcar cuando, en un tiro de esquina, Sergio Ramos se elevó y dejó la pelota para que Gudelj rematará la pelota al arco para abrir el marcador.

En el minuto 86, Luuk de Jong cobró un penal para darle vida al PSV y alcanzar el 1-1. Pese a que quedaban pocos minutos de acción, apareció Youssef En-Nesyri para hacer el 1-2 con un cabezazo dentro del área, gracias a un centro de Juanlu.

Al partido le quedan pocos minutos, pero Jordan Teze, con ayuda del Chucky Lozano, sentenció el marcador igualado 2-2.

Luego de dos jornadas de grupo disputadas, el PSV queda en la última posición del Grupo B con un solo punto, el Sevilla de tercero con dos unidades, el Arsenal con tres puntos y en la cima del grupo el Lens con cuatro puntos.

Próximos juegos del PSV con el Chucky Lozano

El conjunto neerlandés se enfrentará con el Lens en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League, en este encuentro deberá buscar la victoria y esperar los resultados de los otros equipos para salir de la última casilla del grupo.

El PSV tiene la obigación de sumar los tres puntos, puesto que su boleto a los Octavos de Final está en peligro. El Arsenal parece mostrarse superior al resto de los equipos que conforman este grupo, siendo el Sevilla el rival por el segundo pase a la próxima ronda.

El PSV también tiene un próximo encuentro de la Eredivisie con el Sparta Rotterdam, en este torneo el equipo de Lozano está de primero en la tabla de posiciones con 21 puntos acumulados.

Declaraciones del DT del Sevilla sobre el arbitraje

José Luis Mendilibar, director técnico del Sevilla, señaló que está satisfecho con la reacción de su equipo ante el PSV Eindhoven, pero también inconforme con las decisiones arbitrales del encuentro. En su opinión, “no ha estado acorde a lo que ha sido el partido”.

El entrenador sevillista apuntó que en la primera parte los rivales “han ganado casi todas las segundas jugadas, en ese punto han estado mejor”, pero que han “sabido pasar el mal rato de cuando jugaban bien y en la segunda mejorar en ataque y en defensa”.

“Han llegado las dos o tres jugadas polémicas. El VAR nos quita un gol y nos da un penalti en contra. El colegiado no ha ido a ver ninguna y no sé si eso es rearbitrar. Además, la falta que le han pitado a Sergio (Ramos) —jugada que dio origen al empate final en la prolongación— en otros lances parecidos no la han pitado”, lamentó el técnico.

Con información de EFE

