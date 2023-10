Gabriel Soto reacciona a los rumores de romance entre Geraldine Bazán y el ex de Ninel Conde

En medio de las especulaciones sobre un nuevo romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, el actor Gabriel Soto no pudo evitar ser cuestionado al respecto; con el carisma que lo caracteriza fue contundente al contestar. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En una entrevista con diversos medios de comunicación, el protagonista de melodramas como “Vino el amor” y “Mi camino es amarte” indicó que la vida amorosa de su ex esposa no es un tema que le corresponde abordar.

“De la vida personal de Geraldine ya no me toca opinar, pero mientras ella sea feliz y esté bien, mientras mis hijas estén bien y felices, le deseo toda la felicidad”, señaló. “No me compete opinar de la vida personal de Geraldine, simplemente le deseo que sea muy feliz siempre”.

Sin embargo, las preguntas no cesaron y ante la inminente curiosidad por su opinión sobre el empresario aseguró que no lo conoce, pero su prioridad es que sus hijas se desarrollen en un ambiente sano.

“Mientras ellas estén y sean tratadas bien, es lo importante, que haya un buen trato y respeto (…) Mientras ella esté feliz, mis hijas van a estar felices. De eso se trata la vida, de ser felices“, dijo para finalizar el tema.

¿Geraldine Bazán y Giovanni Medina le dieron una oportunidad al amor?

Las especulaciones sobre una supuesta relación entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina iniciaron cuando la revista TVNotas sacó a la luz unas imágenes en las que se les ve en un teatro de la Ciudad de México, a donde acudieron a ver ‘Vaselina con Timbiriche’.

Si bien dichas postales no mostraron alguna situación “comprometedora”, estas fueron suficientes para desatar los rumores de romance. Aunado a este primer avistamiento se ha sumado una nueva salida, ahora en compañía de los hijos que ambos procrearon con sus ex parejas, Gabriel Soto y Ninel Conde.

Imágenes de los famosos y sus hijos en un parque de diversiones en Estados Unidos salieron a relucir en redes | Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Gracias a las fotografías difundidas en redes sociales se descubrió la más reciente escapada de Medina y Bazán. En ellas se ve a Emmanuel, hijo del empresario, junto a Alexa Miranda, la hija menor de 7 años de la histrionisa, paseando por uno de los parques de Disney en Estados Unidos.

A pesar del revuelo que han causado con su supuesto amorío, los famosos han decidido mantenerse con bajo perfil e ignorar los “dimes y diretes”.

