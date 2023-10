Óscar de la Hoya afirma que Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo fue superaburrido y dice que hay que salvar el boxeo

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que la pelea de campeones indiscutidos entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo, donde el mexicano dominó con facilidad y venció por decisión unánime al estadounidense, fue superaburrida.

En video publicado en sus redes sociales, De la Hoya llamó a todos los promotores para que juntos puedan hacer superpeleas y salvar el boxeo porque en la pelea de indiscutidos, Charlo solo fue a cobrar un gran cheque y no a pelear con Canelo Álvarez.

“Si queremos que el boxeo sobreviva, si queremos que el boxeo prospere, necesitamos superpeleas, como siempre. Los combatientes deben pelear entre sí. Tenemos que unirnos. Promotores, Eddie Hearn, Al Haymon, Bob Arum, quienquiera que esté ahí, unámonos. Canelo-Charlo, superaburrido. (Jermell) acaba de aparecer para recibir un cheque de pago”, dijo.

Canelo Álvarez dominó por completo a Jermell Charlo en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que la actuación de Jermell Charlo ha sido criticada por los fanáticos y expertos del boxeo, ya que se pensaba que la pelea sería más pareja. El estadounidense no intentó nada para ganar y pareció que solo fue a sobrevivir porque no corrió ningún riesgo ante Canelo Álvarez, quien lució muy superior y demostró que está de regreso.

En la conferencia de prensa posterior al combate, Charlo admitió que sintió la diferencia de peso, el largo tiempo de inactividad sobre el ring (año y medio sin pelear) y celebró no haber sido noqueado por el mexicano.

“Simplemente sentí que no era yo mismo. No quiero poner excusas. Es lo que es. Me llevo mis golpes y saldré adelante. Esto es boxeo. A veces ganas y a veces pierdes. Realmente pude sentir la diferencia en el peso. Salté 14 libras. Soy indiscutido en mi división. Me atreví a ser grande, pero a veces te quedas corto. Podría haber sido más agresivo. Podría haber hecho mucho más”, indicó.

En el duelo de campeones indiscutidos, Canelo Álvarez presionó desde el inicio a Jermell Charlo y en el séptimo asalto lo derribó con una derecha recta bien colocada. El mexicano continuó con su dominio hasta el final y obtuvo la victoria por decisión unánime en las tarjetas con puntuación de 119-108, 118-109 y 118-109.

Jermell Charlo no impresionó con su actuación frente a Canelo Álvarez. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser campeón indiscutido en las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn critica la actuación de Jermell Charlo frente a Canelo Álvarez: “Parecía una sesión de sparring”

· Chris Eubank Jr. critica la actuación de Jermell Charlo y reta a Canelo Álvarez

· Terence Crawford critica a Jermell Charlo tras su derrota con Canelo Álvarez: “Deberías avergonzarte”