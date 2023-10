Alcaldesa de Tijuana propone investigar a cantantes que han sido amenazados por el narco

Tras darse a conocer las amenazas que han sufrido diversos artistas como Peso Pluma o Fuerza Regida para no llevar a cabo los conciertos que tenían programados en la ciudad de Tijuana, Baja California, la alcaldesa Montserrat Caballero salió a hablar del tema, y su opinión sorprendió a más de uno.

Y es que, de acuerdo con la funcionaria, las autoridades deberían investigar a los promotores y cantantes de narcocorridos que han sido objeto de dichas amenazas por parte de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las narcomantas sólo han sido para cantantes de narcocorridos, entonces habría que ver, porque tuvimos un concierto con 50,000 personas y hubo saldo blanco, hoy es el segundo grupo que canta narcocorridos que tiene estas mantas”, señaló Caballero en un encuentro con medios locales como el semanario Zeta.

“Yo creo que la autoridad debería verificar cómo andan los promotores, cómo andan los grupos y nosotros, hacer nuestro trabajo”, agregó la presidenta municipal.

Tras las cancelaciones de #PesoPluma y #FuerzaRegida por amenazas, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pide investigar… a los cantantes🤔



[📹El Sol de Tijuana] pic.twitter.com/5GfAEKY2UX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 3, 2023

En ese sentido, la alcaldesa resaltó que ha observado que ciertos cantantes sólo se dirigen a un grupo delictivo, mientras que otros interpretan temas de otros cárteles.

“No es responsabilidad plenamente del gobierno, sino también de los cantantes y los promotores, e investigarlos en qué están metidos”, añadió Montserrat, además de precisar que los grupos criminales no marcan la agenda en Tijuana, ya que el Gobierno no fue quien suspendió los conciertos.

“Nosotros no suspendimos el concierto. Si bien es cierto que los grupos no lograron una venta alta, no sé si por eso también cancelaron, porque van dos del mismo grupo de promotores que no logran más de 10,000 boletos, eso ya lo corroboramos”, apuntó.

Cabe recordar que, esta misma semana, el grupo Fuerza Regida recurrió a las redes sociales para anunciar la cancelación del show previsto para el próximo 6 de octubre, argumentando “razones fuera de nuestro alcance”.

Previo a dicho anuncio fueron colocadas narcomantas en diversos puntos de la ciudad, en las que el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, les advierte que si se presentaban al evento sería su último concierto, tal como semanas antes lo hicieron también con el cantante Peso Pluma.

