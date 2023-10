Canelo Álvarez menciona la razón por la que perdió con Floyd Mayweather: “Estilo difícil de afrontar”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recordó la primera derrota de su carrera como boxeador y mencionó la razón por la que Floyd Mayweather Jr. pudo salir con el brazo levantado del ring en aquella noche de 2013 en Las Vegas: la experiencia.

En una entrevista reciente con One On One Boxing, Canelo Álvarez explicó que Mayweather tenía un estilo muy difícil porque nunca se ponía en riesgo en las peleas y esa noche Money le demostró que la experiencia es algo importante en el boxeo.

“Creo que el estilo de Mayweather se lo pondría difícil a cualquier peleador. Es un estilo difícil de afrontar. Su estilo es uno en el que nunca se arriesga, nunca se pone en riesgo en ninguna pelea, eso hace las cosas más difíciles”, dijo.

Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez durante la conferencia de prensa. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Creo que fue su experiencia la que me venció esa noche. Tiene mucha experiencia, es un gran peleador y lo demostró esa noche. Demostró por qué la experiencia es importante en el boxeo”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez y Floyd Mayweather Jr. subieron juntos al ring en septiembre del 2013 para poner en juego sus títulos de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), respectivamente. El mexicano, que en aquel entonces tenía 23 años, se enfrentó al experimentado estadounidense de 36 años y perdió por decisión mayoritaria de los jueces (116-112), (114-114) y (117-111).

Diez años después de esa pelea, el mexicano alcanzó la victoria número 60 en su exitosa carrera el defender por cuarta vez su campeonato indiscutido de peso supermediano frente a Jermell Charlo el pasado fin de semana y Money le dedicó unas palabras a su excontrincante.

“Respeto a Canelo. Es un gran campeón y ha hecho un gran trabajo esta noche”, expresó Mayweather en la rueda de prensa posterior al combate con Charlo en Las Vegas.

Canelo Álvarez dominó con facilidad a Jermell Charlo en el duelo de indiscutidos. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr., de 46 años, fue campeón mundial de cinco categorías distintas y se retiró oficialmente del boxeo en el 2017 después de vencer a Conor McGregor, estrella del UFC, por nocaut técnico. Money dejó un registro inmaculado de 50 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

