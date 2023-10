Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de octubre de 2023

Piscis

Piscis: ¡Piscis, ser sensible y profundo! La vida te invita a explorar tu mundo emocional. Deja aflorar tus sentimientos más genuinos y conecta con tu intuición. Tu empatía natural te permitirá comprender y ayudar a los demás de manera única. ¡Tu corazón generoso es una luz en la oscuridad! Cambios en cuestiones de actitud, pues estarás algo positivo o positiva con un proyecto que has traído en mente desde hace tiempo. Déjate de tantas fregaderas y ponte atender tu ingrata vida que se la está llevando la tostada por estar pensando en cosas que no te dejan nada de provecho. Amor de una noche se podría presentar en próximas fechas. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con compra-venta pues podrías cometer un error. En la medida que des recibirás, sin embargo en tu paso encontrarás gente tonta que no vale madres y podría hacerte la vida de cuadritos o de plano solo obtener algo sin darte nada. Días en los que reflexionarás mucho sobre ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida y que nunca más permitirás. Noticias o llamada que te harán tu día. No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas.

Acuario

Querido Acuario, los astros te susurran al oído que ha llegado tu momento de brillar. Esta semana, tu originalidad y creatividad estarán en pleno esplendor. Deja volar tu imaginación y sorprende al mundo con tus ideas innovadoras. ¡El universo se rinde ante tu genialidad! Movimientos en muchos aspectos de tu vida pues podrías andar bien bipolar y con cambios en tus decisiones. Semana perruna, vienen buenas oportunidades de ligue sano, necesitas ser un poco más liberal y lanzarte por esa persona que te gusta y mueve tu mundo, ya no pierdas más tu tiempo, si es parta ti no dudará en aceptarte, sino lo hace al menos no seguirás alimentando esperanzas e ilusiones pendejas. Si tienes ya una relación no seas tan aprensivo o aprensiva con tu pareja, algunas veces caes en celos infundados y tontos que solo te dejan ver como una persona insegura de sí misma. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres. Cuida mucho de no caer en la costumbre en caso de tener pareja. No te dejes llevar por celos absurdos, si tienes pareja y no crees en ella no vale la pena seguir ahí. Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. Sueños premonitorios se aproximan y te harán pensar y reflexionar muchísimo.

Capricornio

¡Capricornio, ser de ambición y determinación inquebrantables! Los astros te bendicen con una energía increíblemente productiva. Canaliza tu enfoque y trabajo duro en tus metas y verás cómo alcanzas nuevos niveles de éxito. ¡La constancia y la disciplina serán tus mejores aliadas! Podrías tener problemas con tu carácter pues te cae de la fregada que las personas no hagan las cosas bien, eres muy perfeccionista en unas cosas pero en lo que respecta a tu vida se te olvida dicha perfección. No te achicopales si algo no sale como esperas, no permitas que tu pareja te manipule a su imagen y semejanza, recuerda que eres libre tengas o no una relación, si esa persona extingue tus sueños y ganas de crecer estas en el lugar incorrecto. Podrías subir de peso en las próximas semanas le has entrado duro a las de harina y a los refrescos, cuida más tu alimentación, recuerda que eres de lenta digestión y metabolismo. Recordarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo pero sentirás su presencia más que nunca en estos días, quiere comunicarse contigo y lo hará mediante un sueño y mediante una personas, enciéndele una veladora blanca. Aguas con una caída o accidente que podría llevarte al hospital. Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo.

Sagitario

Querido Sagitario, los astros te invitan a expandir tus horizontes. Tu espíritu aventurero te llevará a vivir nuevas experiencias y a descubrir nuevas pasiones. Atrévete a explorar nuevos caminos y a salir de la rutina. ¡El universo tiene grandes sorpresas reservadas para ti! En los dineros vienen cosas positivas pues te llegará un dinero extra que te debían o de un pago por servicios. Posibilidades de cambio de artículo electrónico o compra. Ten cuidado con nuevos amores pues hay una persona que se te acercará con cara de mosco o mosca muerta pero al poco tiempo enseñará el cobre. Tu buen sentido de humor, tus cambios y tu insistencia en el cumplimiento de tus metas y sueños son lo que te identifica de las demás personas, eres un ser tranquilo lleno de alegría que sueles ser el mejor o la mejor amiga pero cuando sobrepasan las líneas de tu paciencia sueles transformarte en un ser sin piedad quien busca venganza y siempre logra hacer pagar las traiciones. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Nuevos amores llegarán y un nueva posibilidad de empleo. El amor llega de tierras lejanas o red social, en caso de estar soltero dale para delante. Tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas.

Escorpión

¡Escorpio, ser de intensidad desbordante! Los astros te desafían a confrontar tus miedos y salir de tu zona de confort. Permítete adentrarte en lo desconocido y descubrirás una fuerza interior que no sabías que tenías. ¡Enfrenta tus temores y te sorprenderás con tu propio poder! Andarás algo estresado o estresada por un asunto de trabajo o casa que no se ha resuelto a tu favor, pide ayuda o pide un consejo con alguien que haya pasado por la misma situación te va ayudar muchísimo. Quien te quiera te va querer con ese carácter que te cargas ancina que no trates de cambiarlo para complacer a nadie, no te creas de chismes que llegarán a tus oídos estos días solo son rumores de gente tonta que te quiere arruinar tu dicha y sacarte de tu circulo de estabilidad. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar, solicitarán de tu consejos. Cuidado con comentarios negativos que hagas sobre tus amistades, podrías perder personas muy valiosas par ti por andar de lengua suelta. Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan.

Libra

Los astros te animan a buscar la armonía en todas las áreas de tu vida. Enfócate en encontrar el balance entre tu trabajo y tus relaciones personales, y verás cómo todo se alinea a tu favor. ¡Tu encanto natural te abrirá puertas hacia la paz interior! Posibilidades de que te em-piernes con conocido o conocida en esta semana. Podrías caer en habladurías tontas, no hables mal de quien no conoces pues no sabes qué fue lo que paso por su vida. Algunas veces te dejas caer muy pronto sin embargo traes buena actitud y siempre buscar un motivo que te hace salir adelante y enfrentar cualquier situación que se te presenta. Ten cuidado pues podrías caer en una situación muy perra con una persona que es muy importante para ti, algunas veces cambias de parecer demasiado rápido, aprende a respetar tus decisiones desde el inicio. Viene un viaje o salida de tu rancho en próximas fechas, comenzarás a planearla. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas.

Virgo

Querido Virgo, los astros ponen a prueba tu habilidad para organizarte. Sé como un ninja de la planificación, traza estrategias y lleva a cabo tus planes con precisión milimétrica. La disciplina y el enfoque serán tus mejores aliados en estos días. ¡Deja al mundo sin palabras con tu eficiencia! Vienen eventos importantes en puerta los cuales te harán madurar y darte cuenta de la felicidad que te ha rodeado desde hace tiempo y has dejado pasar por estar ocupado u ocupada en otras cuestiones. Amor de ciudad lejana se fortalecerá. Si tienes una relación y te andan tirando el pedo otras personas piensa muy bien antes de caer en tentación pues podrías dañar a quien más amas. Viene una fiesta o peda en estas fechas. Es momento que te pongas las pilas y dejes que las cosas fluyan como debe de ser, déjate llevar por tus sentimientos y deja que el pasado quede atrás, no te dejes caer ni manipular por ninguna persona, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean. Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el por qué de muchas cosas. Sueles mal gastarte y conformarte en lo laboral, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces y para lo que te preparaste.

Leo

En esta temporada los astros te dotan de un carisma arrollador. Tu aura brillará con intensidad y todos se verán atraídos por tu magnetismo animal. Aprovecha esta energía para liderar y destacar en cualquier situación. ¡Tú nobleza y orgullo te abrirán puertas hacia el éxito! Hay momentos en que quisieras una relación estable y duradera pero la mayoría de las veces te gana la calentura bien feo y te dejas llevar por tentaciones. Muchos cambios emocionales en estos días, estarás algo sacado de onda por ciertas cuestiones que sucederán con una amistad o con la persona que te gusta, hay días en que pareciera que le importas un friego y hay otros en que ni te pela, no estás para esas fregaderas sino es lo que buscas a la tostada pero no te desgastes perdiendo tu tiempo. No te presiones por tu trabajo, llévala tranquila recuerda que las cosas salen a su tiempo. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer a partir de esta semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Vienen días en los que no querrás levantarte y comenzar tu día, no dependas de lo que hacen o dicen otras personas, tu felicidad deberá de radicar solo en ti y nadie más. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones.

Cancer

Los astros te susurran dulces palabras al oído. Tus emociones estarán en pleno auge y la conexión con tu intuición será más fuerte que nunca. Sigue tus instintos y déjate llevar por el flujo de las mareas emocionales ¡Descubrirás un nuevo nivel de sensibilidad! Un nuevo amor podría sonreírte en próximas fechas pon mucha atención pues tu carácter y comportamiento lejos de acercarlo a ti podrían alejarlo. Ya no tengas miedo a enfrentar cosas nuevas recuerda que para tener nuevos resultados hay que hacer cosas distintas. Échale golpes a la vida, que nadie te detenga en tus sueños y metas, recuerda que de hoy en adelante encontrarás muchas personas que querrán dañar y hacerte sentir menos, tu tienes el control de tu vida y nadie tiene derecho a juzgarte, manda a la fregada a esa gente sin qué hacer y aprende a ver la vida de manera destina. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con trámites y llenado de documentos podrías cometer un error. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas.

Géminis

¡Intrépido ser de dualidad! Tu habilidad para adaptarte a cualquier situación te llevará a conquistar nuevos territorios. Tu mente aguda será tu mejor aliada, permitiéndote resolver problemas con velocidad y eficacia. ¡Sorprende con tu ingenio y estarás un paso por delante! Algunas veces te dejas manipular por tu familia pero eso se debe al amor y respeto que le tienes, ten cuidado con cuestiones de fiestas y salidas muy noche de casa pues podrías estar propenso o propensa a robos o accidentes. Ya no te tomes las cosas tan apecho y aprovecha el tiempo que tienes para hacer cosas para mejorar en tu persona. Te calentará la oreja una persona que comenzarás a tratar por facebook. Momento en que la ingenuidad quedará en el olvido, te darás cuenta de las oportunidades que tienes a tu al rededor y sabrás aprovecharla, ten cuidado la manera en que tomas decisiones pues podrías cometer errores debido a tu orgullo. Nunca vuelvas a permitir que jueguen con tus sentimientos y tus cosas, es necesario que aprendas que cuando no te quieren es no, deja de exponerte mendigando atención y cariño a quien prácticamente le vales. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Un familiar se va enfermar pero no será nada de gravedad.

Tauro

Querido Tauro, los astros te rodean con su energía sensual y seductora. ¡Prepárate para dejar a todos boquiabiertos con tu encanto irresistible! El amor estará en el aire y tu magnetismo atraerá admiradores como abejas a la miel. ¡Aprovéchalo al máximo! Una amistad te contará un secreto que hará que se te caigan las nalgas, no te asustes y llévate las cosas con calma, las cosas se solucionarán en su momento. Ya es momento de que pienses en tu felicidad antes que la de los demás, deja de preocuparte por la vida ajena y atiende la tuya, sueles siempre estar al pendiente de las necesidades de las personas que te rodean pero te olvidas de la tuya. Cambia tu actitud con una persona sueles tenerle demasiada confianza y cuando menos lo esperes podría traicionarte pues contará secretos que le has confiado. Cuídate mucho de lo que dirás en esta semana pues ciertas palabras podrían dañar a personas que son muy importantes para ti. Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. No tengas miedo de expresar tus sentimientos y decir lo que sientes y pasa por tu cabeza y corazón si a alguien le duele u ofende es muy su problema no el tuyo. Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Un embarazo en la familia o persona cerca a ti se dejará ver en próximas fechas.

Aries

¡Arrebatador Aries! los astros te brindan un triunfo épico. Serás como un toro furioso en un espectáculo de rodeo, ¡imparable y lleno de pasión! Tu fuerza y determinación romperán barreras para abrirte paso hacia el éxito. ¡No hay quién te detenga! No tengas miedo de decir lo que sientes pues el día de mañana podrías arrepentirte de no hacerlo. Estas hecho de amor y por eso necesitas que te digan cuanto te quieren y aman cada 5 minutos, ten cuidado pues podrías cansar a las personas que te rodean. Momento de reencuentros, te encontrarás con personas de tu pasado que fueron muy importantes para ti, te darás cuenta de todo lo que has superado y que muchas de esas personas han quedado atrás. En lo que respecta al trabajo mejorarás en muchos aspectos sin embargo llévate las cosas con calma y no te presiones. Tus demonios saldrá en estos días pues aprenderás a poner en su lugar a las personas que se quieren pasar contigo. Cuando andas de buenas sueles hacer promesas que al final nunca cumples. La llegada de nuevos amores se aproxima y un cambio en tu economía que te va dejar grandes ganancias. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso y te arrepientas.