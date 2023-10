Julio Urías no regresará con los Dodgers lo que queda de 2023, confirmó su manager Dave Roberts

El lanzador mexicano Julio Urías, que se encuentra en medio de un complejo proceso judicial por violencia doméstica, no regresará lo que queda de año (post-temporada) con los LA Dodgers en las Ligas Mayores, confirmó el manager del equipo Dave Roberts.

El ‘Culichi’ quien es el mejor brazo en la rotación de los Dodgers y que parecía encaminado a firmar un nuevo contrato con la franquicia, tiró todo a la basura cuando el pasado 3 de septiembre se vio involucrado en una situación de violencia doméstica contra su pareja Daisy Pérez.

Ha sido una pesadilla para Urías tras este hecho, por el que fue arrestado y debió pagar una multa de $50,000 dólares para salir de prisión. Posteriormente fue suspendido por los Dodgers y puesto en licencia administrativa por violar Política Conjunta de Violencia Doméstica, Asalto Sexual y Abuso de Menores de la MLB, en su caso el primer beisbolista en ser sancionado por segunda ocasión (2019).

La baja del pticher ha sido sensible para los Dodgers, clasificados a la post-temporada y favoritos para llegar a la Serie Mundial.

El manager Dave Roberts, en entrevista para el podcast The Show del New York Times confirmó que no sabe nada de Julio Urías desde que fue apartado y que no lo espera para la siguiente fase de las Ligas Mayores.

“No hemos escuchado ni sabido nada de él. Obviamente no va a volver a lanzar con nosotros este año (…) fue un golpe duro para todos pero es como dicen, tienes que seguir adelante porque tenemos trabajo que hacer”, detalló en la conversación.

Roberts y Urías han compartido por espacio de ocho años en los Dodgers, algo que resaltó el estratega, mostrando también tristeza por toda la situación en la que se encuentra envuelto el lanzador de 27 años.

“Es una situación muy desafortunada. Cuando pasas ocho años con un jugador o una persona, llegas a conocerlo y preocuparte por él. No tengo idea sobre lo que pasará en el futuro, es triste”, indicó.

En enero de 2024 Julio Urías será un agente libre tras la finalización de su contrato con la franquicia angelina y su panorama es oscuro.

Su caso se demora ya que en primera instancia todavía no existe una acusación formal en su contra y no se presentó a la que sería la primera audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles.

El pasado 28 de septiembre Ricardo López-Juárez, reportero de La Opinión, asistió al edificio de tribunales donde era la cita de Urías, por lo que pudo confirmar que el lanzador mexicano no se presentó antes del receso por el almuerzo de los jueces.

La confusión y poca información ha impedido hasta el momento que se tenga una visión clara de los hechos; sin embargo, López Juárez logró averiguar que el pitcher estrella de los Dodgers no tiene una acusación en su contra y que el caso no está asentado en la corte, según le revelaron un alguacil y un representante de los medios de comunicación que trabaja en el lugar.

