La luna menguante de octubre 2023 augura suerte laboral para 4 signos zodiacales

Si miras ahora mismo la luna notarás que ha comenzado a oscurecerse en uno de sus lados, esto se debe a que está en transición hacia su próxima fase: cuarto menguante.

De acuerdo con la astrología, cada fase lunar tiene ciertos efectos en nosotros, y la luna en cuarto menguante de octubre significa suerte laboral para 4 signos del zodiaco.

Si tu signo es Aries, Tauro Virgo o Escorpio espera un golpe positivo en tu sector del trabajo del 6 al 13 de octubre, periodo en el que se encontrará vigente la energía de la luna en cuarto menguante.

Aries: giro positivo en su área laboral

Para los Aries que tienen trabajo tendrán un impulso significativo en estos días. Se han esforzado mucho y ganaron la confianza de superiores por lo que es posible que los promuevan a un puesto mejor o queden a cargo de un importante proyecto.

Si no tienen trabajo, la luna menguante augura que una persona cercana los pondrá en contacto con un empleo que se acomoda perfectamente a sus cualidades y experiencia. La recomendación de los astros es no dudar ni retrasar el tiempo; esta oportunidad es posible que no se vuelva a repetir.

Tauro: buenas noticias se avecinan

En tu empleo actual has tenido una buena racha, si sigues por ese camino puedes lograr objetivos que jamás te has imaginado. La recomendación de las estrellas es trabajar duro y no confiarse, hay colegas que te querrán dar pelea y estropear tu ascenso. Ten la seguridad de que el cuarto menguante de la luna está alineado contigo.

Para los Tauro que no cuentan con un empleo se les avecinan buenas noticias. Si ya te postulaste a un puesto, recibirás noticias alentadoras. El horóscopo predice que acabarás el 2023 feliz en un lugar que se acomodará a tus exigencias.

Virgo: serenidad y oportunidades nuevas

Las cosas en tu trabajo se calmarán, Virgo. Habrá serenidad y solidaridad; la luna en cuarto menguante tranquilizará los ánimos de todos en la oficina y tu corazón notará a aquellos colegas que son leales. Si trabajan en equipo podrán lograr la esperada meta.

Para los que están en búsqueda de oportunidades laborales, se enterarán de un puesto que tiene las actividades ideales, las que se acomodan a sus intereses y pasiones, sin embargo, el salario no es el que esperaban. La astrología recomienda que tomes esta oportunidad, con el paso de los días, crecerás y podrás ganar más.

Escorpio: un nuevo panorama

Te enfrentarás a un desafío aparentemente insuperable, pero contarás con la ayuda de tus compañeros de trabajo y juntos superarán este reto. La luna en cuarto menguante augura que no habrá fracaso si actúas con humildad y abrazas el apoyo de tus colegas.

A los Escorpio sin trabajo, esta lunación les traerá un trabajo temporal que les dará la oportunidad de sanar sus finanzas. Lograrán reunir el dinero suficiente para cubrir sus necesidades y continuar con la búsqueda del trabajo ideal con calma, de acuerdo con el horóscopo de Nueva Mujer.

Sigue leyendo:

• Eclipses de octubre 2023: cómo prepararse para recibir su energía, según la astrología

• Mhoni Vidente revela qué nos depara octubre 2023: mes de cambios radicales

• Horóscopo de octubre 2023: el día de la suerte del mes para tu signo zodiacal