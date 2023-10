Sergio “Checo” Pérez afirmó que actualmente tiene la “chamba más díficil” en la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ha tenido muchos altos y bajos en esta temporada de la Fórmula 1, ocasionando que semana tras semana recibe fuertes castigos por parte de la prensa especializada en la máxima categoría del automovilismo mundial. En sus dos últimas presentaciones (en Singapur y Japón) no alcanzó los resultados que esperaba la escudería de Red Bull.

Después de estos Grandes Premios, el piloto tapatio comentó que en ocasiones es muy complicado prepararse para estar en el máximo nivel, pero que siempre intenta hacer lo mejor posible y disfrutar al máximo lo que hace.

Pese a los malos resultados, el piloto oriundo de Guadalajara (México) ha logrado mantener la segunda posición del Campeonato Mundial de Pilotos con un total de 223 unidades y solo es superado por su compañero de escudería Max Verstappen que tiene 400 puntos acumulados.

🇲🇽🚨 'MI CHAMBA ES LA MÁS DIFÍCIL DE F1, NADA FUNCIONA COMO FUNCIONA RED BULL. TAMBIÉN SIENTO QUE INFLUYE MUCHO QUE SEA MEXICANO'#F1xFSMX | ¡Exclusiva con 'Checo' Pérez! 🔥



👊 "SIEMPRE HE QUERIDO ESTAR AL MÁXIMO DE MI DEPORTE, Y ES LO QUE IMPLICA" pic.twitter.com/ALxPPVcHBo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 3, 2023

“Hay momentos duros. Tener un gran auto como el que hemos tenido este año y no poderle sacar el máximo provecho por muchas razones”, dijo en una entrevista exclusiva para el medio FOX Sports.

Checo Pérez también dijo en la entrevista que actualmente tiene “chamba más difícil” dentro de la estructura de la Fórmula 1.

“No hay ninguna comparación. Nada funciona como funciona Red Bull, tienes una mala carrera con cualquier otro equipo y no se habla de eso; te pasa en Red Bull y tienes a 300 medios de comunicación diciendo que ‘te tienen que quitar del lugar’”, señaló el piloto de Red Bull. También dijo que “ser mexicano hace que todo tenga mucho más peso”.

La escudería de Red Bull informó hace tres carreras atrás que el piloto mexicano continuará con ellos la próxima temporada y que, por los momentos, no está en su plan algún piloto sustituto.

La próxima carrera de la temporada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Qatar el domingo 8 de octubre. Después de que finalice esta carrera solo restarán seis fechas del calendario de la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez reveló que contrató un entrenador mental

Recientemente, el piloto mexicano confesó en una entrevista con el medio neerlandés De Limburger que tuvo contratar ayuda profesional debido a que los malos resultados que ha tenido en la temporada 2023 le afectaban en su vida personal.

Pérez reconoció que se dio cuenta de que su desempeño y confianza estaban decayendo cuando no obtuvo la victoria en el Gran Premio de Miami. Desde ese momento comenzó a tener una mala racha de clasificaciones y no fue capaz de meterse en Q3.

“Cuando empezó la temporada el coche me iba perfecto, pero los coches evolucionan durante el año. Después de Miami, las cosas fueron cuesta abajo. Tenía un monoplaza diferente que ya no me iba tan bien. Luego no pude entrar en la Q3 varias veces, por lo que mi confianza decayó. Como resultado, la conducción también fue mucho peor”, dijo el mexicano en la entrevista con el medio neerlandés.

Si hay un lugar que lo tiene todo, ese es Jalisco. Siempre será un orgullo correr para poner en alto el lugar de donde soy #JaliscoEsMéxico@JaliscoEsMexico pic.twitter.com/wZSdhYrIZp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 26, 2023

Checo Pérez tomó la decisión de contratar un entrenador mental para lograr salir de esa mala racha de pensamientos y desconfianza, para así recuperar una mejor versión de él como piloto profesional y padre de familia.

“Cuando estás pasando por momentos tan difíciles en tu trabajo, es difícil estar alegre en casa con tu esposa y tus hijos. Así que contraté a un entrenador mental porque mi familia merece tener a ese padre alegre en casa. Junto con mi entrenador trabajé para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto”, contó.

Con el tiempo, el mexicano sigue demostrando que esta temporada ha sido un gran desafío para él, pero con el apoyo de su familia, equipo y entrenador mental logrará superar cada uno de los obstáculos que enfrenta.

