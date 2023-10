AMLO revela que pudo haber sido jugador de Grandes Ligas, pero una lesión lo detuvo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que es aficionado al béisbol y que cuando era jóven pudo haber sido jugador de Grandes Ligas, pero una lesión detuvo su camino a la MLB.

El mandatario mexicano contó que durante su etapa como jugador sufrió una lesión en su mano derecha que lo ha afectado durante toda la vida. E incluso tiene a una asistente que lo ayuda escribir debido a la lesión.

“Como cada vez se me está torciendo más mi dedito. Rara vez escribo con la mano. De joven era yo center field, salió una línea y me tiré y agarré la bola de una atrapada. Yo era un buen filder y bateador; corrí a la base; sin embargo, yo pude haber llegado a jugar en las grandes ligas, pero ya estoy presumiendo”, dijo López Obrador.

AMLO destacó que no se curó la lesión en su dedo y se creó una tipo de molestia que ha ido empeorando con el tiempo.

“En vez de ir con el curahuesos, no fui y le cayó lo que se le llama coloquialmente rebaba y se me ha ido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura, mi asistente”, comentó.

Cabe destacar que López Obrador no resaltó si tuvo algún oportunidad de contrato con un equipo en Grandes Ligas o si tenía la intención de firmar y viajar a los Estados Unidos para jugar béisbol.

¿Cuántos mexicanos han jugado en Grandes Ligas?

De acuerdo a Baseball Reference, 92 peloteros nacidos en México han vestido el uniforme de un equipo en la historia de las Grandes Ligas.

El primer mexicano en la historia de Las Mayores fue Mel Amada en 1933. Desde entonces más de 90 peloteros han pasado por la MLB.

En este 2023, hubo 19 peloteros nacidos en México viendo acción en la temporada regular de Las Mayores.

Hasta ahora, ningún toletero mexicano ha sido seleccionado al Salón de la Fama de Cooperstown.

