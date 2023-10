Ariana Grande y Ethan Slater comparten hogar en Nueva York

La cantante Ariana Grande y el actor Ethan Slater, parecen haber consolidado su relación amorosa, al punto de compartir actualmente su residencia en Nueva York. Esta noticia llega apenas tres meses después de que TMZ informara inicialmente sobre el inicio de su relación. Según una fuente confiable, la pareja ha decidido vivir bajo el mismo techo en la Gran Manzana, marcando así un paso significativo en su compromiso mutuo.

La fuente que proporcionó esta información reveladora a Us Weekly comentó que Ethan Slater compartió esta novedad con sus amigos y también con su futura ex esposa, Lilly Jay. Según sus palabras, Ariana y Ethan están disfrutando de un período muy feliz juntos y se llevan extraordinariamente bien, siendo muy apreciados por sus amigos. Sin embargo, el momento exacto de su mudanza a Nueva York no se especifica en el informe.

Cabe destacar que esta noticia confirma una revelación previa del Daily Mail el pasado 12 de septiembre, donde una fuente cercana a Ariana Grande mencionó que ella estaba viviendo con un hombre casado mientras aún estaba legalmente casada con Dalton Gomez. Como se recordará, Ariana estuvo casada con Dalton Gomez, pero solicitó el divorcio el 18 de septiembre.

La fuente que compartió esta información sugiere que Ariana podría estar manteniendo una conexión con Dalton por si su relación con Ethan no prospera. Resulta extraño que Ariana viva con Ethan sin haber presentado documentos para finalizar su matrimonio con Dalton. Según TMZ, Dalton presentó la solicitud de divorcio poco después que Ariana, y aparentemente, la pareja resolvió todos los detalles antes de formalizar la solicitud de divorcio, acordando que Ariana le otorgará una suma de dinero.

Además de sus asuntos personales, Ariana Grande y Ethan Slater fueron vistos juntos por primera vez en Disney World el 22 de septiembre. Compartieron el día en el parque temático de Orlando en compañía de familiares y amigos, incluyendo a la madre y al hermano de Ariana. La noticia de esta salida conjunta se difundió por primera vez el 26 de septiembre a través de DeuxMoi. En las imágenes y videos capturados por visitantes del parque, Ariana y Ethan aparecen caminando de la mano de manera romántica.

Ariana Grande destaca con su marca Rem Beauty

Mientras tanto, Ariana Grande ha estado destacando en la industria de la belleza con su marca, Rem Beauty. Desde el lanzamiento de su firma, la cantante ha sorprendido con sus experimentaciones en el mundo del maquillaje, creando looks espectaculares y compartiendo consejos valiosos de maquillaje.

El último consejo de maquillaje que Ariana ha revelado en su cuenta de Instagram se refiere a un delineado gráfico en color blanco, que agranda sus ojos oscuros y le da un aspecto angelical. Este trazo de color blanco se aplica sobre el delineador negro, siguiendo una forma triangular que realza su mirada de manera impresionante. Aunque Ariana ya había utilizado un lápiz blanco para este propósito en el pasado, esta vez lo mostró de manera más clara y el resultado ha conquistado a sus seguidores.

Para lograr este look, Ariana ha utilizado uno de los lápices de larga duración de su propia marca de maquillaje, un producto que se desliza suavemente y ofrece un color sumamente intenso. Con su incursión en el mundo del maquillaje, Ariana Grande continúa dejando huella en la industria de la belleza.

Sigue leyendo: