Christian Nodal se olvida de los lujos y disfruta de su nueva vida en el campo con Cazzu y su bebé

El cantante mexicano Christian Nodal, quien se acaba de estrenar como padre, reveló en un entrevista cómo es su nueva vida en Argentina, donde decidió vivir completamente alejado de los lujos y de las grandes ciudades.

La pareja de Cazzu narró que ahora que vive en el campo puede sentir la paz y la tranquilidad que hace mucho tiempo no vivía y eso es algo que valora muchísimo, pues ha podio volver a ser él.

“Vivo en un campo en donde no se me cruza nadie con quién platicar. Están unos vecinos muy a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos a tomar unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo y todo eso”, relató el intérprete de ‘Botella Tras Botella’.

A continuación compartió que ahora hace cosas que antes no podía realizar, pues siempre estaba acompañado de su equipo de seguridad, pero en su nueva vida ha podido prescindir de ella.

“Ahí me la paso viendo películas, haciendo las compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso. Volví a sentirme como un humano, como si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que algo no les gusta, me da felicidad”, continuó.

Hay que recordar que el ex de Belinda ya había confesado que vivirían con su hijita en una casa rodante cuando estuviera en alguna de sus múltiples giras, pues desea que su familia esté lo más cómoda posible en sus travesías.

“Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante, un motorhome”, declaró en una entrevista que tuvo con Vogue.

