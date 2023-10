Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de octubre de 2023

PISCIS

Querido soñador y empático, los astros te llaman a conectarte con tu intuición y sabiduría interior. Confía en tus corazonadas y deja que te guíen hacia las decisiones más acertadas. Recuerda que tu intuición es tu mayor fortaleza. ¡Sigue tus sueños y cosecharás éxitos inimaginables! Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Cuídate de una persona de 20-30 años de piel blanca, no tiene buenas intenciones. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. No pretendas cambiar la manera de pensar de las personas, eres una persona muy estricta y no sueles aceptar equivocaciones, a veces pretendes diseñar. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una fregada bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención ya que no se la has brindado como debe de ser.

ACUARIO

¡Alma rebelde e innovadora! Los astros te invitan a abrazar tu originalidad y a compartir tu visión única con el mundo. No temas romper las reglas y ser diferente. Tu autenticidad será la clave de tu éxito. ¡Despierta la revolución creativa que llevas dentro! Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de noviembre, aunque movimientos astrológicos podrían adelantarla para finales de este mes. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Hay posibilidades de cambiar de trabajo o iniciar con un proyecto que te va a dejar muy buenas ganancias, no temas arriesgarte eso sí, no sueltes el hueso hasta no asegurar el otro.

CAPRICORNIO

¡Ambicioso y perseverante! Los astros te recuerdan el valor del esfuerzo y la disciplina. Enfócate en tus metas y no desistas hasta alcanzarlas. Tu tenacidad te llevará al éxito que tanto anhelas. ¡Construye los cimientos de tu vida con determinación y triunfarás! Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Cuídate mucho de caídas o de aparatos electrónicos pues podrías descomponer alguno. Cuídate mucho de ser un ángel para el mundo pues podrías descuidar tu propia vida, atiende tus prioridades, deja de creerte santo y pensar en resolverle la vida a todo mundo, es momento que seas más egoísta y pienses más en ti.

SAGITARIO

¡Aventurero sin límites, esfuérzate en expandir tus horizontes y explorar nuevas fronteras! Tu espíritu libre y optimismo te guiarán hacia experiencias emocionantes y oportunidades de crecimiento. ¡Lánzate sin temor a descubrir lo desconocido y conquista tu destino! Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Si tuviste una mala separación con alguna ex pareja fue por tu pendejez y mediocridad pues en tus manos siempre estuvo la posibilidad de mandar todo al carajo, ten presente que cuando hay traición y mentiras en una relación se es muy difícil recuperar la confianza.

ESCORPION

¡Misterioso y seductor! Los astros te empoderan para que te entregues sin miedo a tus pasiones más profundas. Permite que tu magnetismo despierte el deseo y la atracción irresistible en aquellos que te rodean. ¡Deja tu huella indeleble en el corazón de los demás! Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas cuestiones habiendo tantos nuevos errores por cometer. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. No confundas amistad con amor, a veces te inches enamoras a la velocidad de la luz y cuando menos lo esperas ya estás hasta las chanclas. Una amistad podría ser víctima de robo o perdida de objetos. Hay una energía bastante positiva en una persona que te rodea, podría ayudarte mucho a ver la vida de manera distinta y darte un buen consejo

LIBRA

¡Oh dulce Libra, buscador del equilibrio y la armonía! Los astros te invitan a encontrar paz dentro de ti mismo y en tus relaciones. Encuentra el balance entre dar y recibir, entre tus necesidades y las de los demás. ¡Tú encanto y diplomacia serán tus mejores aliados para construir relaciones sólidas y duraderas! No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. En cuanto pues haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno. Un amor por red social podría manifestarse al punto que lo o la conozcas en muy poco tiempo, ya no temas a esas cuestiones, date tiempo de conocer a quien quiera conocerte.

VIRGO

Tienes el poder de la precisión y el orden en tus manos. Los astros te guían para que te centres en tus metas y te enfoques en el logro de tus objetivos. Organiza tus ideas y tus planes meticulosamente. ¡La perfección y el éxito están a tu alcance! Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a incomodar a la gestora de sus días. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Toma las cosas buenas que tienes y no te quejes tanto, es mejor conformarse y ser feliz con lo que tienes en este momento que lamentarte por lo que no se te ha dado. Todo lo que quieras y te propongas lograr si así lo quieres lo conseguirás, pero ten presente que todo tiene un esfuerzo y dedicación. No temas a los cambios, pero mantente con la mirada arriba, si vas a mirar para atrás que se para ver lo chingon o chingona que has sido. A veces caes bien pinche gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de di.

LEO

¡Leo, esplendoroso y majestuoso! Los astros brillan con intensidad en tu signo. Es momento de brillar como el sol radiante que eres. Deja que tu carisma y confianza natural te lleven a conquistar cualquier escenario. ¡Deja que el mundo sea testigo de tu grandeza! Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Tendrás la actitud y el carácter que se necesita para mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Es momento de aprender de cada caída o situación que te pone la vida, muéstrale a tus seres queridos de qué estas hecho o hecha y llénalos de amor y felicidad para fortalecer lazos, no te quedes con ganas de decir nada pues el día de mañana podrías arrepentirte de no haber abierto tu corazón cuando aún se podia.

CANCER

Con tu sensibilidad a flor de piel, te animo a conectar con tus emociones más profundas. Permítete sentir en toda su intensidad y confía en tu intuición. El universo está conspirando a tu favor para que logres una transformación emocional trascendental. ¡Abraza ese florecimiento interior! Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Te enteras de que engañan a tu expareja. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. Hay algunas veces que te entran las depresiones al finalizar el día, no tienes por qué sentirte mal, si algo no salió como quisiste con la persona amada no es tu culpa, deja de culparte por errores que no te corresponden o de lo contrario vivirás flagelándote el resto de tus días. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti.

GÉMINIS

¡Espíritu inquieto y curioso! Los astros te otorgan una mente ágil y llena de ingenio. Atrévete a explorar nuevas ideas y perspectivas. Tu capacidad de comunicación será tu arma secreta para conquistar nuevos horizontes. ¡Sorprende al mundo con tu brillantez! No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. No te culpes de cuestiones del pasado, la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. No tengas pena en decir lo que sientes pues en la medida que abras tu ronco pecho será en la medida que logres deshacerte de todo eso que te afecta o hace chorro de daño. En el amor hay posibilidades sin embargo mientras sigas comparando a tus parejas con tus ex no lograrás concretar nada. La soledad siempre será algo bueno para ti pues has aprendido a vivir con ella sin embargo tampoco te aferres a ella pues podrías entrar en un círculo vicioso del cual te sería difícil salir.

TAURO

Con tu fortaleza y determinación, los astros te instan a construir bases sólidas en tu vida. Es momento de afianzar tus relaciones y cultivar la estabilidad en todas las áreas. ¡Pon los cimientos firmes y prepárate para vivir grandes éxitos! Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes ni absolutamente nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor y trata de llevarte las cosas con más calma y tranquilidad. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Tienes que comenzar a ver por ti y darte cuenta de que no requieres de ningún vato o vieja para ser feliz más que de tu amor propio.

ARIES

¡Arrebatador Aries! Los astros iluminan tu camino con un fuego imparable. Canaliza tu energía hacia la conquista de tus metas más ardientes. No temas darlo todo y brillar con todo tu esplendor. ¡Nada ni nadie podrá apagar tu llama! Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú que no lo van a hacer. No te atontes y cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy tontas sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Días de mucha reflexión, no temas a decir lo que sientes si a alguien no le gusta o parece será tu problema, a veces te guardas muchas cosas y después te comportas como una bomba de tiempo en la cual revienta cuando menos lo esperas y dañas a personas que ni la debían ni la temían. Un comentario negativo pudo haber llegado a los oídos de la persona que te gusta un chorro y ese puede ser el motivo por el cual él o ella se esté alejando.