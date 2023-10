La actriz Julia Ormond demanda a Harvey Weinstein por presunta agresión sexual

La actriz británica Julia Ormond ha entablado una demanda contra el ex productor Harvey Weinstein por presunta agresión sexual, que habría ocurrido en 1995 después de una cena de negocios.

Ormond, de 58 años y que a mediados de los 90 fue famosa por películas como “Sabrina”, “First knight” y “Legends of the fall” presentó una demanda adicional en contra de The Walt Disney Company -por haber encubierto las acciones de Weinstein durante muchos años- y de la agencia de representaciones CAA, ya que según ella, después de la supuesta agresión informó a los agentes Bryan Lourd y Kevin Huvane -quienes siguen trabajando en esa empresa- sobre lo sucedido, pero ellos le advirtieron que no hablara al respecto.

Imran H. Ansari, abogado de Harvey Weinstein (quien actualmente cumple una condena de 23 años en una prisión de Nueva York, por los delitos de violación y agresión sexual), dijo que su cliente niega las acusaciones y que está dispuesto a defenderse. En una entrevista con Variety la actriz declaró lo siguiente: “Estoy presentando mi historia ahora públicamente porque siento que todavía necesitamos un cambio en el sistema…obviamente Weinstein está en la cárcel y va a estar ahí por mucho tiempo. Personalmente, no creo que Harvey hubiera podido hacer esto sin personas que lo apoyaran. Y para mí, esa es la capa a la que hay que llegar, en términos de la causa raíz”.

Sigue leyendo: