“No hice ninguna queja al arbitraje”: sigue la polémica entre Antonio Mohamed y Santiago Baños

Parece que continúan las molestias de Antonio Mohamed por la polémica generada luego del partido entre el Club América y Club Universidad Nacional del fin de semana. El director técnico de Pumas aseguró que sus comentarios del encuentro fuero sacados de contexto y tanbién le envió un mensaje al presidente de Águilas, Santiago Baños.

Mohamed aprovechó la rueda de prensa posterior al juego entre Pumas y Querétaro para contestar las preguntas de sus polémicos gestos tras el juego del Clásico Capitalino.

Una de las razones de la polémica desatada por el presidente del Club América fue por los gestos de Mohamed en los que presuntamente hacía alusión a un fajo de billetes, lo que interpretaron como una señal de soborno al arbitraje y sus quejas por el penal de la victoria de Águilas.

El director técnico de Pumas negó esas insinuaciones y reconoció que sus acciones causaron molestias de los elementos del América. También reveló los detalles de lo que realmente dijo durante el partido.

“Los jugadores de la banca ni me escucharon, solo me escuchó el doctor. Lo que dije fue: ‘Y todavía con este partido le van a pagar premio’, eso fue todo. El doctor del América me escuchó, creo que el kinesiólogo también, los jugadores estaban como a cinco metros y no me escucharon, vieron el gesto y pensaron cualquier cosa. Si me hubieran preguntado, se resuelve todo. A los jugadores no les contesto porque les tengo un gran respeto, pero al presidente ya le voy a contestar”, dijo.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dispuso el 2 de octubre una sanción económica para el entrenador del club universitario por sus conductas y declaraciones del encuentro.

“Se advierte al Club Universidad Nacional, sobre la conducta futura de su cuerpo técnico, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, dice el comunicado de la Comisión Disciplinaria.



“Con respecto a la multa, yo tengo mi opinión que es muy diferente. No hice ninguna queja al arbitraje, solamente dije que ‘iba a obedecer’, porque no hay ningún caso en el futbol mexicano que el árbitro diga: ‘siga’ y después vaya arriba y cobre lo que le dicen. No dije otra cosa, después si ya quieren interpretar, llegué a escuchar cada cosa”, detalló el técnico.

Otras de las aclaratorias de Mohamed fue sobre su comentario acusando al árbitro principal de que “obedeció órdenes”. Sobre este caso, el estratega acusó a los voceros del Club América de tergiversar sus palabras.

“Nadie me preguntó a qué me refería cuando dije que ‘obedecían’ y era tan simple como el VAR. No hay ninguna situación en la que un árbitro decida algo y se quede con eso, siempre les cambian todo”, aclaró.

¿Qué dijo anteriormente Santiago Baños?

Durante una rueda de prensa, los periodistas preguntaron sobre varios acontecimientos entre el Club América y Club Universidad Nacional. El presidente del club azulcrema, Santiago Baños, se refiero a las acciones y declaraciones emitidas por Antonio Mohamed.

“Mohamed ya estuvo aquí (dirigiendo al equipo), tendrá sus razones para pensar en esas cosas. Ni nos preocupa ni nos ocupa ese tema, cada quien es responsable de lo que habla, muchas veces es más show y crear polémica porque es el América”, dijo Baños en conferencia de prensa previa al juego contra el Pachuca, en la Jornada 11.

“A veces se nos suelta un poco la boca, hay que aprender a controlarse en los momentos que no son favorables”, agregó el presidente del club mexicano.

Sobre las acusaciones del arbitraje de Víctor Cáceres en el encuentro de América-Pumas del sábado 30 de septiembre, señaló que no hablaría del tema porque “ya se habló mucho de ese tema, me da flojera”. Sin embargo, recordó algunos detalles del encuentro.

En la conferencia de prensa también le preguntaron sobre si se debería haber un castigo para el entrenador de los Pumas, pero Baños indicó que la Comisión Disciplinaria es quien debe tomar la decisión sobre eso. Acción dispuesta el 2 de octubre por la Federación Mexicana recientemente.

