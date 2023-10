Óscar de la Hoya se reúne con Bob Arum con la intención de hacer mejores peleas y salvar el boxeo

Óscar de la Hoya se reunió con Bob Arum luego de que hiciera un llamado a todos los promotores para que se unieran y trataran de hacer mejores peleas para los fanáticos con la intención de no dejar morir el boxeo, tras afirmar que el duelo de indiscutidos entre Jermell Charlo y Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue súper aburrido.

En su cuenta en Instagram, De la Hoya compartió dos fotos junto a Arum y se presume que el encuentro entre ambos se debe a que el Golden Boy quiere iniciar negociaciones para una súper pelea entre Teófimo López y Ryan García el fin de semana del Super Bowl.

“Qué gran reunión con el padre Bob. Estoy llamando a todos los promotores para que se unan y hagan las peleas más grandes y las mejores peleas posibles para los fans del boxeo”, escribió en la publicación.

Cabe destacar que Óscar De la Hoya no quedó muy contento con el desempeño de Jermell Charlo en la pelea con Canelo Álvarez porque aseguró que el estadounidense solo fue a cobrar el cheque y no a pelear contra el mexicano que lo dominó fácilmente. Por esta razón, quiere comenzar a reunirse con los distintos promotores para no dejar morir el boxeo y Bob Arum fue el primero.

“Canelo vs. Charlo fue una pelea súper aburrida. O sea, él (Charlo) solo se presentó para ganarse su sueldo. (…) Si queremos que el boxeo sobreviva, si queremos que el boxeo prospere, necesitamos súper peleas, todo el tiempo. Los peleadores tienen que enfrentarse entre sí. Tenemos que unirnos: los promotores, Eddie Hearn, Al Haymon, Bob Arum, quien esté ahí. Unámonos (…) porque el boxeo podría morir”, expresó.

Además, el promotor de Golden Boy Promotions quiere comenzar a aplicar su propia idea y hacer súper peleas para mantener vivo el boxeo. Para ello tiene en mente realizar una cartelera que encabece Ryan García junto a Teófimo López o Devin Haney el 10 de febrero en el nuevo MSG Sphere de Las Vegas, pero antes de pensar en esto King Ry primero debe derrotar al peligroso Óscar Duarte en su debut en 140 libras.

Ryan García volverá al ring ante Óscar Duarte tras perder su invicto con Gervonta Davis. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

La idea de Óscar de la Hoya, que fue confirmada por García en sus redes sociales, al parecer podría volverse realidad luego de la reunión con Bob Arum, promotor de López. Ambos son peleadores populares y podrían brindar un buen espectáculo a los fanáticos del boxeo. Por ahora habrá que esperar a ver si más promotores se unen al Golden Boy para llevar a cabo las grandes peleas que los aficionados quieren ver.

