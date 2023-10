¿Cómo se llama la bebé de Christian Nodal y Cazzu? El cantante habría revelado su nombre “sin querer”

El pasado 14 de septiembre, el cantante de regional mexicano Christian Nodal y su pareja, la rapera Cazzu dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, una pequeña cuyo nombre permanece desconocido, o eso se creía hasta el momento.

Y es que si bien los nuevos padres han preferido mantener la identidad de su bebé alejada de las cámaras, las especulaciones no han dejado de surgir y la más reciente de ellas involucra el nombre de la pequeña.

Con la curiosidad de sus fanáticos a flor de piel han resurgido diversos detalles que no han pasado desapercibidos. Tal es el caso de la ocasión en la que el cantante mencionó qué nombre le gustaría utilizar para su futuro bebé.

“Si fuese niño… la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, no sé”, dijo en ese entonces. Sin embargo, la incógnita del posible nombre para su nena sería descubierta tras las pistas que lanzó recientemente.

La nueva teoría sugiere que Christian Nodal reveló su decisión final “por accidente” al dejarse ver con un dije que leía “Inti”, que significa “Sol”. A pesar del revuelo que causó este hecho, los famosos no han confirmado las especulaciones.

Cabe recalcar que esta noticia surge luego de que la madre de la pequeña, Cazzu, compartiera una historia en la que se aprecia a la bebé luciendo una playera con la palabra “Alma” en grandes letras negras: “Aquí estrenando uno de los 100 regalos de la tía Nicki Nicole”, escribió en dicha publicación.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal se olvida de los lujos y disfruta de su nueva vida en el campo con Cazzu y su bebé

• Christian Nodal y Cazzu posaron con su bebé en brazos y los médicos que atendieron el parto

• Cazzu lanza línea de calzados y presume fotos inéditas de su embarazo en Instagram