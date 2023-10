Lana del Rey dona ganancias de su gira a ciudades que visita

Lana Del Rey ha dejado una marca imborrable en la industria musical desde su debut en 2012 con el álbum “Born To Die”. Su influencia en la escena musical ha trascendido las convenciones, redefiniendo el panorama de la música alternativa y abriendo nuevas puertas para que otros artistas exploren temas audaces.

Con estéticas originales y letras introspectivas y profundas, Lana Del Rey ha ganado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo, quienes se sienten conectados con su autenticidad en la industria musical.

Recientemente, durante uno de sus impactantes conciertos, la artista sorprendió gratamente a su público al revelar una iniciativa generosa y altruista. Lana confesó que todas las ganancias obtenidas de su actual gira están siendo donadas a las ciudades que tiene el privilegio de visitar. “Realmente no necesito tanto dinero. Lo hago porque amo cantar en estas ciudades y lo hago por todos ustedes”, expresó la cantante durante su actuación.

Este acto desinteresado ha suscitado una ola de admiración y gratitud en la comunidad en línea, que no solo valora la música de alta calidad que Lana Del Rey sigue produciendo, sino que ahora también aplaude su generosidad en beneficio de sus fans y las ciudades que tiene el honor de visitar.

Lana Del Rey ha demostrado que su legado musical trasciende más allá de las notas y los acordes; es una leyenda viviente que no solo nos brinda su arte, sino que también comparte su corazón y generosidad con aquellos que la siguen. Su impacto en la música y en la vida de sus seguidores seguirá resonando, seguramente, por generaciones.

Sin embargo, la intérprete de “Say Yes to Heaven” no ha escapado de la polémica. En las redes sociales, sus seguidores no pueden evitar recordar algunas de las fotos más controvertidas de la artista. Una de estas imágenes en blanco y negro la muestra topless, y fue publicada en su propio perfil de Instagram como parte de la promoción de su álbum “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”.

En la instantánea, Lana del Rey aparece con la blusa abierta, levantando uno de los brazos y sosteniendo con la otra mano un letrero promocional de su disco. Esta foto generó controversia al infringir las políticas de Instagram, lo que llevó a su censura, aunque algunos fanáticos lograron capturarla antes de su eliminación.

Lana del Rey estuvo en lista de nominados al Premio Nobel

Antes de la entrega anual del Premio Nobel de Literatura, es costumbre investigar durante varias semanas sobre los posibles ganadores de este prestigioso galardón otorgado por la Academia Sueca desde 1901. Para este año, el ganador fue Jon Fosse, un escritor noruego conocido por sus obras “innovadoras”. Sin embargo, antes de que se anunciara su nombre, hubo una serie de especulaciones sobre los posibles ganadores, entre ellos dos músicos de renombre mundial: Paul McCartney y Lana Del Rey.

En las casas de apuestas literarias, Lana y McCartney figuraban como favoritos con un número de +9900, lo que indicaba que, en caso de ganar, la recompensa sería 99 veces mayor que la apuesta inicial. No obstante, no fueron los únicos músicos cuyos nombres aparecieron en las listas de favoritos para llevarse el aclamado galardón literario; Patti Smith y Joni Mitchell también estaban en esa lista.

Sigue leyendo: