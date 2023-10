Presidenta del Comité Nacional Republicano reconoce la urgencia de un nuevo presidente en la Cámara

Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), dio a conocer que su partido no puede darse el lujo de que el proceso para designar a un nuevo presidente en la Cámara de Representantes se extienda, pues eso podría generar repercusiones negativas en los asuntos legislativos por resolver.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, la texana de 50 años se refirió a la importancia de que los miembros de su partido dejen de enviar señales de estar divididos.

“Espero que se deshagan de esta moción de nulidad. No podemos tener otro cambio caótico de presidente antes de las elecciones del próximo año y pensar que no afectará nuestros resultados.

No creo que nuestro país pueda permitirse el lujo de que eso demore demasiado, y creo que es malo para nuestro partido“, expresó.

La declaración de McDaniel surge después del divisionismo de los republicanos mostrado hace unos días, primero al negarse a aprobar el gasto gubernamental e impedir con ello el cierre del gobierno y después, al traicionar a Kevin McCarthy votando en favor de su remoción como presidente en la Cámara.

Ronna McDaniel respalda a Steve Scalise y a Jim Jordan como aspirantes a la presidencia de la Cámara de Representantes. (Justin Sullivan / Getty Images)

De cara a la designación de un nuevo orador, la presidenta del RNC, respalda la capacidad de dos políticos que se perfilan para ocupar el puesto vacante, Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, y Jim Jordan, representante de Ohio.

“Cualquiera de los dos haría un gran trabajo, pero cuanto más tarde esto, peor será para nosotros. Así que espero que lo hagan en privado. Asegurémonos de salir unidos”, subrayó.

Con la elección presidencial acercándose, Ronna McDaniel exhortó a sus colegas a hacer a un lado sus pugnas internas, pues en este momento están acaparando los espacios noticiosos, lo cual beneficia a la reelección de Joe Biden al frente de la Casa Blanca.

“Cada vez que peleamos entre nosotros, le estamos quitando nuestro mensaje contra Joe Biden.

Estamos a un año de una elección crítica en la que tenemos un gran mapa del Senado, tenemos que mantener la Cámara y podemos ganar la Casa Blanca.

Los titulares de hoy no tratan sobre la frontera, no tratan sobre el fracaso de la Bidenómica, no tratan sobre el fentanilo. Se trata de luchas internas del Partido Republicano. No es bueno”, expresó.

