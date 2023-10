Por si quedaban dudas: Paunovic se queda en Chivas y Almería anunció a otro entrenador

Tras varios días de suspenso y rumores en el Club Deportivo Guadalajara, finalmente se conoce el futuro del entrenador Veljko Paunovic sobre su permanencia en el equipo. Puesto que la Unión Deportiva Almería de la Primera División de España anunció otro nombre para ser el director técnico del equipo.

Actualmente, Paunovic no está en un buen momento con las Chivas con el escándalo de las indisciplinas con Alexis Vega, Cristián Calderón y Raúl Martínez (jugadores que fueron apartados del equipo). El técnico serbio no se quiere retirar por su firme convicción de cambiar la mala situación en la que se encuentra el club.

El Almería, conjunto en el que se encuentra el mexicano César Montes, anunció al español Gaizka Garitano como el encargado de dirigir al equipo español y así tener la difícil tarea de evitar la caída del club, que tiene apenas tres puntos en La Liga.

Garitano tiene 13 años de experiencia como director técnico y su última escuadra dirigida fue con Eibar, previamente dirigió a Valladolid, Deportivo La Coruña y Athletic Club.

El mexicano César Montes tiene dos partidos sin titularidad y en el partido entre Almería y Athletic se quedó en la banca. Se espera que este estratega pueda permitirle sumar más minutos en el campo o le permite ser titular en los próximos encuentros.

¿Qué ha dicho Veljko Paunovic sobre el tema?

Durante la última semana hubo rumores sobre una posible salida de Paunovic del equipo de Guadalajara tras la polémica de indisciplina. Presuntamente, el técnico serbio recibió ofertas de España y la MLS, pero optó por quedarse en Chivas.

“Creo que demuestro en todo lo que hago, que yo quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí. Yo no he hecho nada mal, yo no puedo responder a lo que se escribe. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, depende de ustedes y del rendimiento del equipo”, comentó Veljko Paunovic tras ganar el Clásico Tapatío (Chivas-Atlas).

Sin embargo, esta no fue la primera vez que hizo un comentario sobre su permanencia en el club. Antes del encuentro del Clásico Tapatío, el entrenador Serbio compartió un mensaje en sus redes sociales dejando la duda sobre su salida del Rebaño Sagrado.

“Quiero volver a sentir esa unión, emoción y la pasión entre todos. Hoy es el día 1 de nuestro “resurgimiento”. Estoy con ustedes, como siempre. ¡Arriba las Chivas!”, escribió el estratega en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

Chivas goleó a Atlas y se llevó la victoria del Clásico Tapatío

Las Chivas de Guadalajara superaron al Atlas en el Clásico Tapatío con una goleada de 4-1 en el Estadio Akron, demostrando que pueden sumar victorias en el torneo, dejando atrás los recientes escándalos de indisciplinas.

Chivas ganó gracias a los goles de Fernando Beltrán (en el minuto 9), doblete de Ricardo Marín (en los minutos 63 y 84) y el penal de Roberto Alvarado (en el minuto 90+3). Mientras que Atlas tuvo un tanto de Aldo Rocha en el minuto 44 del compromiso.

