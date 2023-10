Pumas golea a Cruz Azul en el Estadio Azteca con una gran actuación del “Chino” Huerta

Pumas de la UNAM brilló en el Estadio Azteca y le sacó a Cruz Azul tres puntos que lo catapultaron al tercer lugar general, mientras que la Máquina Celeste cada vez se hunde más en la zona baja de la tabla de posiciones.

Cruz Azul ratificó que no sabe ganar en casa, ya que tras 12 jornadas disputadas no ha podido salir triunfante ante su gente y este partido contra Pumas no fue la excepción, puesto que los felinos los golearon 1-4 con un doblete del “Chino” Huerta, un gol de Ulises Rivas y otro de Nathan Silva; por la Máquina descontó Ángel Sepúlveda.

Tuvieron que pasar 30 minutos para que se abriera el marcador y Pumas lo hizo de forma polémica, ya que fue a través de un penal que se tuvo que repetir, luego de que, en el primer intento, el guardameta Gudiño atajó el disparo, sólo que el árbitro recurrió al VAR y decidió repetir la jugada; en su segunda oportunidad, el “Chino” sacudió la red.

Al minuto 45+2, en tiempo de compensación de la primera mitad, Sepúlveda apareció para rematar un tiro de esquina que la defensiva felina no logró despejar y se paseó cerca de la línea de meta.

Para el segundo tiempo, apareció nuevamente Huerta al minuto 60, quien firmó un golazo con un disparo de zurda que clavó en el ángulo ante una complaciente defensa celeste que no hizo mucho por detenerlo.

12 minutos más tarde Ulises Rivas aumentó la ventaja con un tiro desde tres cuartos de cancha que fue desviado por un defensa y terminó en el fondo de la red.

A 10 minutos del final, Silva cerró la cuenta del partido, cuando tras una serie de rebotes en el área grande, bombeó el balón a unos metros de la portería y superó a Gudiño.

Tras este abultado resultado, Cruz Azul se convierte en el equipo con más goles recibidos, con 24 y un promedio de dos tantos en contra por partido, además de bajar al antepenúltimo lugar general; en contraste, los Pumas alcanzaron el tercer lugar en la tabla de posiciones y también el tercero de ofensivas, con 22 tantos en 12 encuentros disputados.

