“No debe volver a jugar”: destrozan a Sebastián Jurado por solo detener un disparo y propiciar goles en la derrota de Cruz Azul contra América

El portero Sebastián Jurado terminó siendo el villano de la derrota de Cruz Azul 2-3 ante Club América por la jornada 7 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. En redes sociales, los fans se cebaron con dureza ante el guardameta por su actuación.

El jugador de 25 años solo pudo bloquear un disparo en los 90 minutos de compromiso. Las Águilas dispararon un total de siete veces, de las cuales cuatro de ellas fueron entre los tres postes y tres terminaron siendo gol.

El guardameta se mandó una actuación para el olvido, pues además de los tres tantos concedidos, estuvo impreciso en las entregas largas. Precisamente de ahí nacieron los dos goles de América en un lapso de tres minutos en el descuento del primer tiempo, cuando las acciones estaban empatadas.

Un mal despeje de Jurado concedió el descuento a los visitantes en las botas de Richard Sánchez. Al 48′ la historia se repitió y Brian Rodríguez hizo lo propio. Solo cinco de 17 tiros largos llegaron a buen puerto, lo que se traduce en un 29 % de efectividad. El portero mexicano tampoco estuvo muy fino a la hora entregarla en corto. 20 de 32 pases fueron precisos (62 %).

Sebastián Jurado, de Cruz Azul, reacciona durante el partido de séptima ronda entre Cruz Azul y América. Foto: Héctor Vivas/Getty Images.

La molestia de los fans se notó durante el encuentro. El cancerbero comenzó a recibir pitos cada vez que tocaba la pelota durante los segundos 45 minutos. No obstante, la peor parte vino tras el silbatazo final.

Fans en redes sociales despellejaron a Sebastián Jurado

El Clásico Joven tuvo una alta repercusión mediática en redes sociales después de finalizado el encuentro y los fans dejaron plasmadas sus reacciones, críticas y hasta memes en diversas plataformas como X (anteriormente Twitter). El futbolista fue víctima de la frustración de algunos seguidores que incluso pidieron su suplencia para los próximos duelos de la ‘Máquina Cementera’.

“Sebastián Jurado ya no debe continuar en Cruz Azul. Me cuesta y lamento mencionarlo, pero ya es un talento perdido. No aspira a ser primer portero, se ha estancado y ahora trae nivel (a lo mucho) de segundo portero de un equipo como Cruz Azul. Por lo sano, debe salir del Club”, se lee en uno de los comentarios al respecto.

“Cruz Azul no merece un portero tan irregular y que en momentos cruciales ‘se achica’. Lamentable, porque lo pintaba para ser el heredero del arco en Selección, hoy no es ni top 5 de mexicanos”, agregó el fan. Jurado ha recibido 10 goles en dos ediciones del Clásico Joven. En el Torneo Apertura 2022 fue la cara visible del 7-0 y el pasado sábado recibió los otros tres.

Sebastián Jurado reconoció su error

“Críticas siempre va a haber. Yo sé mi responsabilidad, más que nada en el segundo gol donde no hago un buen despeje, pero el equipo después se comportó a la altura. Hicimos un gran partido a pesar de tener 10 hombres (…) es parte de la portería también, hay que cargar con ello y hacerse responsable de lo que a uno le toca. Esa es la mía y la acepto. Fue una caga** mía”, dijo en la zona mixta tras el encuentro.

“FUE UNA CAG#%*$ MÍA” 😮🔥



Sebastián Jurado aceptó su error en uno de los goles en contra que tuvo Cruz Azul 😳 pic.twitter.com/qmLChT3CJf— Futbol Picante (@futpicante) September 3, 2023

