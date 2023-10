AC/DC regresa con fuerza en el festival Power Trip

La banda de rock AC/DC, una leyenda en la industria musical, realizó un emocionante regreso a los escenarios el pasado sábado, marcando así su primera actuación en vivo en un lapso de siete años. Este grupo, ampliamente reconocido por sus himnos de rock icónicos y su inigualable energía, se presentó en el festival Power Trip, dejando extasiados a miles de sus apasionados seguidores con un espectáculo verdaderamente electrizante.

El regreso de AC/DC adquirió un matiz aún más especial al representar la primera actuación en vivo del vocalista Brian Johnson con la banda desde septiembre de 2016. En ese entonces, AC/DC estaba inmerso en su extensa gira mundial “Rock or Bust”, que abarcó un impresionante total de 79 fechas. Sin embargo, esta gira se vio afectada de manera desafortunada cuando Brian Johnson se vio obligado a retirarse debido a problemas de pérdida auditiva.

En el tramo final de la gira “Rock or Bust”, el icónico líder de Guns N’ Roses, Axl Rose, se unió a AC/DC como vocalista principal para las últimas 22 paradas. Esto generó gran expectación y emoción tanto entre la audiencia como entre los seguidores de AC/DC, quienes ansiaban el retorno de Brian Johnson y su reunión con la banda. Finalmente, este anhelado momento se hizo realidad en el festival Power Trip.

La alineación en el festival Power Trip también presentó algunos cambios notables en la banda. Matt Laug asumió el papel de baterista, reemplazando a Phil Rudd, mientras que el bajista Cliff Williams, quien previamente había anunciado su retiro, tomó la decisión de regresar. Los legendarios hermanos Angus y Stevie Young se unieron como guitarristas, completando una formación impresionante que prometía una actuación explosiva y llena de energía.

El set de AC/DC en el festival Power Trip estuvo conformado por un total de 24 canciones y se inició de manera impactante con la interpretación en vivo de “If You Want Blood (You’ve Got It)”, una elección que sorprendió gratamente a la audiencia. El repertorio abarcó una amplia variedad de éxitos, incluyendo himnos atemporales como “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Have a Drink on Me”, “Highway to Hell” y “You Shook Me All Night Long”.

Además de los clásicos que los fanáticos adoran, AC/DC presentó en vivo por primera vez dos canciones de su álbum “Power Up” lanzado en 2020: “Demon Fire” y “Shot in the Dark”. Estas incorporaciones frescas emocionaron a la audiencia y demostraron que AC/DC sigue siendo una banda en la cima de su juego, capaz de ofrecer música nueva y emocionante junto con sus clásicos eternos.

Brian Johnson había mantenido en secreto la posibilidad de un regreso de AC/DC en una entrevista con Rolling Stone el año pasado.

“Me encantaría”, dijo. “Es tan simple como eso. Creo que todo el mundo lo haría. Hay una oleada de gente preguntando. Pero odio hablar del futuro, porque, joder, estábamos listos hace dos años, y llegó la pandemia, y lo arruinó todo. Así que me aterra decir lo que podría pasar y lo que no”.

El festival Power Trip no solo fue testigo del esperado regreso de AC/DC, sino que también fue escenario de la reunión de otra leyenda del rock, Judas Priest, con su guitarrista Glenn Tipton. Tipton se retiró de la banda en 2018 debido a la enfermedad de Parkinson. Judas Priest ocupó el lugar de Ozzy Osbourne, ex líder de Black Sabbath, quien estaba programado para encabezar el festival pero se retiró debido a problemas de salud.

