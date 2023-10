Santa Fe Klan cancela concierto en Tijuana, desata polémica por videos bebiendo

El pasado viernes 6 de octubre Santa Fe Klan alarmó a sus fans por la noticia que fue hospitalizado y sometido a una cirugía por una lesión en la mano, motivo por el canceló su concierto en Tijuana, Baja California. Sin embargo, el cantante despertó dudas y fuertes críticas debido a los videos compartidos en redes sociales este fin de semana donde se le puede ver cantando y bebiendo.

El rapero, Santa Fe Klan, reapareció en sus redes sociales tras cancelar su participación en el Festival Tecate Península que se realizó el sábado 7 de octubre en Tijuana. Los clips muestran al intérprete de “Debo entender” usando un cabestrillo mientras con la otra mano sostiene el micrófono.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer. No vamos a poder tocar el sábado en Tijuana, me quebré la mano y acabo de salir de la cirugía, ojalá que todo salga bien. No más me aliviano y seguimos las actividades. A mi raza de Tijuana, les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos”, escribió el cantante.

La publicación fue acompañada de imágenes de la receta emitida por el Dr. Luis E. Sánchez Gutiérrez del hospital Aranda de la Parra en León, Guanajuato. Además, compartió con sus seguidores la radiografía que le obliga a poner una pausa en su ‘Todo y Nada Tour 2023′.

Al parecer Santa Fe Klan acudió a una fiesta privada, se sostiene por la fotografía que compartió junto al boxeador Ramón Álvarez en sus redes sociales, no evitó las críticas por subirse al escenario tras cancelar su concierto por indicación de los médicos luego de la cirugía.

“Pues no que reposo total”, “No pudo dar concierto, pero si ir a cenar”, “Dijeron reposo”, “No mam**, ya te hacía en Tijuana, carnal”, “Tu mano, pana”, “La vil tinta, ya di que igual te amenazaron por eso no cantaste”, “Que te recuperes pronto”, “¿No que puro reposo? ¿Por eso cancelaste en Tijuana?” y “¿No que mucho barrio? Te chin***te el brazo no la garganta”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en redes sociales.

¿Cuál fue el motivo de la cancelación de Santa Fe Klan?

La fecha del Festival Tecate Península fue cancelada “por motivos de salud”, se explicó en un comunicado. Santa Fe Klan sufrió una fractura diafisaria del quinto metacarpiano derecho, comúnmente esa zona también se le denomina fractura de boxeador.

El cantante deberá permanecer en reposo absoluto durante una semana por recomendación, pues se le pidió al intérprete de ‘Te iré a buscar’ no realizar actividades manuales con la extremidad. “Agradecemos su comprensión y sus buenos mensajes para su pronta recuperación”, agregaron en el texto.

Santa Fe Klan fue visto en un evento privado cantando, tomando y fumando pese a tener una fractura en la mano y la recomendación de reposo absoluto, la misma que lo llevó a cancelar su concierto en Tijuana Baja California.

El rapero no se ha pronunciado ante las fotos y videos donde aparece cantando en un evento privado con todo y fractura después de haber cancelado su concierto del pasado 7 de octubre.

Pesé a la polémica por cancelar su concierto y los videos en la fiesta privada, la canción “Por Mi México” que interpretó en la Pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, cuenta con más de 106 millones de vistas en YouTube y más de 164 millones de reproducciones en Spotify, el sencillo rompió un récord durante la pelea del boxeador jalisciense

