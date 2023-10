Héctor Soberón ofrece disculpas públicas a su exesposa Michelle Vieth, tras 20 años de video íntimo, ella lo responsabiliza de filtrarlo

El actor Héctor Soberón, quien está de regresó en México, ha decidido ofrecer disculpas públicas a Michelle Vieth, su exesposa, tras más de 20 años de polémica con la actriz, quien lo acusó de haber filtrado un vídeo íntimo tras estar casados.

De esta forma, el actor de Pasión Prohibida, expresó que quiere cerrar un capítulo en su vida, para emprender uno nuevo lleno de paz y tranquilidad.

Y es que Soberón y Vieth desataron una polémica en 2004, cuando se filtró en las redes sociales un video íntimo donde aparece desnuda la protagonista de “Soñadoras”, lo cual desató un escándalo en el mundo del espectáculo en México.

Michelle Vieth acusó directamente a Soberón, con quien estuvo casada, de ser el responsable de filtrar el video íntimo, que la hizo huir del país, ante las críticas en su contra y todo el escándalo que se desató.

Michelle Vieth dijo que demandará legalmente a Soberón

Hace unos meses, Michelle Vieth anunció que demandará legalmente a Soberón por la filtración del video íntimo, que la hizo huir de México, por las fuertes críticas que recibió en ese momento.

Soberón siempre ha negado que él haya sido el responsable de revelar el video íntimo en el que aparece su exesposa.

Pero ahora, el actor, quien está de regreso en su país, tras haberse divorciado de su esposa Janet Durón en Miami, decidió comenzar una nueva vida y cerrar un capítulo, por lo que ofreció disculpas públicas a Michelle Vieth.

Héctor Soberón ofrece disculpas públicas a Michelle Vieth

“Si la señora Michelle [Vieth] se sintió ofendida por algo que yo haya hecho o comentado, le pido disculpas”, expresó Soberón ante los medios de comunicación.

“Solamente ella y yo sabemos qué fue lo qué pasó. El pasado no lo podemos cambiar, ha habido muchas entrevistas, programas de televisión, ya no hay nada nuevo que pueda decir, me sigo manteniendo en la misma línea y ustedes saben que nunca he atacado a nadie”, indicó Héctor Soberón, sin aceptar o rechazar si él fue o no el responsable de filtrar el video íntimo de su exesposa.

“Creo que volver a revivir esto es no pensar tampoco en las consecuencias para los hijos. Yo lo que menos quiero es seguir involucrado en algo que no me llama la atención y que no puedo cambiar ni lo voy a cambiar. Vengo [a México] en son de paz, vengo a trabajar, vengo a estar contento, a sanar mi corazón y ver hacia adelante”, finalizó el actor.

Soberón tuvo dos hijas con Janet Durón, con quien estuvo casado por 18 años.

Con Michelle Vieth tuvo una relación de ocho años, tres de ellos estuvieron casados.

También te puede interesar:

Peso Pluma o Luis Miguel ¿Quién cobra más en cada concierto?

Paola Roja se pasea por Estambul tras suspender viaje a Israel

Jailyne Ojeda posa sin ropa interior al modelar sexy outfit color nude

Yuliett Torres, la Kim Kardashian mexicana, presume un top blanco de infarto

Galilea Montijo quiere ser nuevamente mamá a sus 50 años e investiga opciones para lograr su sueño