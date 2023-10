VIDEO: Acusan a Shakira de empujar a una fan en la calle

Shakira está nuevamente en el ojo del huracán, pero ahora no es por señalamientos de sus extrabajadores o su expareja Gerard Piqué, sino porque circula en las redes sociales un video donde presuntamente muestra a la colombiana empujar a una fan en la calle.

Y es que se hizo viral un video que fue publicado en TikTok donde presuntamente Shakira empuja a una fan luego de salir de un lugar y tratar de subirse a su vehículo.

Aunque las imágenes no son muy claras, algunos internautas aseguran que Shakira empujó el brazo de la mujer que la grababa y quería pedirle un autógrafo, mientras otros defienden a la intérprete de “Monotonía”.

Publican polémico video sobre Shakira

“Ahí le dejo a los fans de Shakira una demostración de la verdadera cara de esta mujer cómo empujó a esa señora”, se puede leer en la cuenta del usuario Luy Xoca, quien publicó el video en su cuenta de TikTok.

En las imágenes se ve a Shakira salir de un establecimiento y dirigirse a su camioneta, mientras varios elementos de seguridad forman una valla humana para evitar que personas se le acerquen a la artista, pero una señora logró colarse y grabar con su celular a la intérprete de “Loba”.

Cuando la colombiana va llegando a su camioneta, la fan se coloca casi enfrente, por lo que aparentemente Shakira la empuja del brazo, pero en el video no se puede apreciar claramente si la artista es quien lo hace o es una persona de su equipo de seguridad.

Video de Shakira divide opiniones

Pero los hechos no pasaron desapercibidos para los internautas, y mientras unos la atacan, otros la defienden, asegurando que esas acciones no son hechas por Shakira.

“No la empuja ella. la empuja el guardaespaldas. Obvio si no le deja pasar hasta yo le hubiera hecho pidiendo permiso”, son algunos comentarios en defensa de Shakira.

Pero otros aseguran que fue la propia Shakira quien empujó a la fan.

“Todo lo que quiera, pero no debió empujarla. Y ella (Shakira) no debió caer en el juego, queda peor a pesar de no ser déspota. Sí la empujó, hasta se cayó”, destacan otros comentarios.

