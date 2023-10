“Aquí no hablamos español”, agredió mujer a hispana, pero ahora enfrenta consecuencias

Adriana Vega hablaba en español por teléfono con su madre, mientras estaba en un local de comida rápida en Salt Lake, Utah, donde la encargada del lugar le pidió callarse.

“Aquí no hablamos español”, le dijo la mujer a Vega, quien le reclamó expresarse de esa forma.

Acto seguido, otra empleada del lugar le pidió a la víctima retirarse: “Váyase”, le dijo. No hubo una disculpa.

Sin embargo, Vega grabó el momento de la agresión y el video se volvió viral en TikTok y otras redes sociales, incluso el tiktokero Carlos Eduardo Espina retomó el caso y pidió encontrar a la agresora, de quien se tenía poca información.

Un reporte de Univision reveló que el hecho ocurrió en el local de Robin’s Nest, en el centro de Salt Lake. La agresora resultó ser la mamá del dueño del establecimiento, Josh Roman.

Adriana Vega, la víctima, también fue entrevistada y reconoció que nunca había enfrentado una agresión similar.

“Yo nunca había pasado por una situación así. Yo me sentí muy triste y me sentí más triste que hay personas que no hablan inglés y no se saben defender”, dijo. “Yo pienso que muchas personas se identifican con mi historia”.

Desde que se publicó el video, el restaurante ha recibido comentarios negativos, incluso se tuvo que bloquear el área de mensajes en la aplicación Yelp.

Roman lamentó el hecho, pero justificó la reacción de su madre, quien era italiana y “no se queda callada”.

Agregó que la señora le informó a Vega que “era su turno” y que colgara el teléfono, aunque en la grabación se escucha cuando la empleada afirma que ahí “no se habla español”.

El duelo del local afirma que ha recibido incluso amenazas.

“Hay personas afuera de mi restaurante vigilándome”, señaló.

A pesar de esa afirmación, el reporte de Univision no revela si había personas “vigilando” al dueño del lugar.

