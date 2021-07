VIDEO: Policía saca a familias latinas de piscina por escuchar música mexicana

Madres latinas denunciaron este sábado que fueron discriminadas y forzadas por la policía a abandonar un centro de recreación de Carolina del Norte, donde disfrutaban de una tarde en familia, solo por ser “hispanas y por escuchar música mexicana”.

“Estábamos tratando de disfrutar una tarde agradable y de la nada la Policía llega y nos saca. Para mí, fue coraje, impotencia, porque no hicimos nada, ninguna razón hubo para que nos sacaran con la policía“, dijo la mexicana Verónica Ramírez, una de las ocho afectadas, durante una rueda de prensa realizada este sábado frente al Capitolio estatal.

El incidente, grabado en video y subido a las redes sociales, ocurrió el pasado lunes en la piscina del Flex Fitness Center de la localidad de Hendersonville, a unas 100 millas al oeste de Charlotte, luego de que alguien se quejara de que las madres y los niños escuchaban música en español, de acuerdo con la denuncia de las mujeres.

“Estoy aquí para que esto llegue lo más lejos posible, para que nadie vuelva a pasar esta situación, para que nadie se vuelva a sentir humillado y sentir este dolor que tenemos, porque para mí desde el lunes mi vida cambió, en todo”, afirmó Ramírez.

La dueña de la instalación, aseguraron, las atosigó para que las familias desconectaran el altavoz del grupo, en un acto que se suma a otros hechos de discriminación en el país.

Ante la escalada de la situación, la propietaria llamó a la Policía, que las escoltó fuera de las instalaciones, indicó la organización Poder NC Action.

What happened in Hendersonville last week is unforgivable and we won’t back down until justice has been given to the families affected.

Our gente have the right to have fun without being faced with blatant racism. pic.twitter.com/nPVo9Mssz8

— Poder NC Action (@PoderNCAction) July 16, 2021