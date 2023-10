Estados Unidos asegura poder seguir asistiendo tanto a Ucrania como a Israel

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró este miércoles, que su país puede seguir prestando apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y, al mismo tiempo, respaldar a Israel en su “guerra” contra el grupo islamista Hamás. “En términos de nuestra capacidad para continuar apoyando los esfuerzos en Ucrania y de apoyar los esfuerzos en Israel también. Absolutamente. Podemos hacer los dos y haremos los dos”, declaró en una rueda de prensa durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra hoy y mañana en Bruselas.

Subrayó que Estados Unidos es “la nación más fuerte del mundo” y que Washington hará “lo necesario” para ayudar a sus aliados y socios, así como “lo necesario para asegurar que mantiene la capacidad de proteger sus intereses y de defender su país”. Agregó que la ayuda militar adicional de Washington para Israel empezó a “fluir” la víspera y que Estados Unidos seguirá asegurando que Israel tiene “lo que necesita” para “mantener a sus ciudadanos seguros”.

“Como cualquier otro Estado, Israel tiene el derecho a defenderse”, aseveró. “No se equivoquen. Estados Unidos seguirá siendo capaz de proyectar poder y dirigir recursos para abordar crisis en múltiples escenarios. Por lo tanto, apoyaremos firmemente a Israel mientras continuamos apoyando a Ucrania”, insistió. Estados Unidos aprobó hoy mismo un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 200 millones de dólares, que incluye municiones para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (Himars, por sus siglas en inglés).

“Me enorgullece anunciar que Estados Unidos ayudará a liderar la coalición de países que trabajan con Ucrania para desarrollar su fuerza aérea (…) Me complace que Dinamarca y los Países Bajos vayan a codirigir esta coalición junto con nosotros”, indicó Austin en la rueda de prensa en Bruselas, donde se celebraba la decimosexta reunión de la coalición de países que ayudan militarmente a Kiev para defenderse de la invasión rusa, a la que acudió el propio presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

I just spoke with Israeli Defense Minister Gallant to reaffirm the unwavering support of the U.S. for Israel’s right to defend itself. I also provided him with updates on resources, including munitions, on its way to Israel to help meet urgent IDF needs.https://t.co/Lilv4s9f35