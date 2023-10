Nacho Beristáin nombra a los mejores boxeadores mexicanos de la historia y no incluye a Canelo Álvarez

Ignacio ‘Nacho’ Beristáin, famoso entrenador mexicano, mencionó a los boxeadores mexicanos que para él son los mejores de la historia y no incluyó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano y de cuatro divisiones.

En entrevista con ProBox TV, Nacho Beristáin aseguró que la columna vertebral del boxeo mexicano está conformada por Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Rubén Olivares, Marco Barrera y Erik Morales, y expresó que Canelo Álvarez no puede sentarse junto a ellos.

“Yo creo que la columna vertebral del boxeo mexicano exclusivamente está entre mexicanos como Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez en el número uno, Rubén Olivares, (Marco) Barrera y el de Tijuana (Erik Morales). Creo que es la columna vertebral del boxeo mexicano”, dijo.

Julio César Chávez es el número uno en la lista de peleadores mexicanos de Nacho Beristáin. Foto Holly Stein/Allsport.

“Pero entre ese grupo creo, que me disculpen los entrenadores del Canelo, pero no se puede sentar junto a ellos. Le falta pelear como pelea Julio César, las peleas de Rafa Márquez, que casi se mata con un peleador ahí en cuatro peleas. Esas son verdaderas peleas de peleadores mexicanos. (…) Yo en lo personal no lo puedo comparar con ninguno de los peleadores mexicanos que han pasado a la historia del boxeo mundial”, agregó.

Para el famoso entrenador, Canelo Álvarez es solo un boxeador regular que lo que ha ganado es mucho dinero y por eso todos se interesan en pelear con él. Además, Nacho Beristáin dice que el tapatío es cada vez más decepcionante sobre el ring y que mientras más edad tiene peor se ve.

A pesar de que el campeón de peso supermediano es uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad y es reconocido como la cara del boxeo, ha sido muy criticado por sus últimas actuaciones en el ring y hay otros expertos en el deporte que coinciden en que no integra la lista de los mejores boxeadores de México.

Cabe destacar que en su última pelea, Canelo Álvarez dominó a Jermell Charlo y lo venció por decisión unánime de los jueces en un duelo de campeones indiscutidos, pero pese a la buena actuación del mexicano, el hecho de que enfrentara a un peleador más pequeño generó diversas opiniones.

Canelo Álvarez dominó a un Jermell Charlo que no intentó nada para vencer al tapatío. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

