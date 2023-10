Roselyn Sánchez impactó con un vestido pegadito para la gala de Mira Quién Baila

La segunda gala de “Mira Quién Baila” trajo consigo una serie de sorpresas que dejaron con la boca abierta al público. Y es que además de dar una cátedra de ritmo y pasión en la pista, una de sus juezas dio mucho de qué hablar gracias al despampanante modelito que portó para la ocasión. Se trata de nada más y nada menos que la actriz y empresaria Roselyn Sánchez.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram que la famosa compartió un inesperado video en el que compartió una probadita de lo vivido detrás de escenas de la competencia de baile, específicamente cómo se prepara para lucir espectacular durante la gala.

En esta ocasión, Roselyn Sánchez optó por un look donde el color rosa predominó no solo en su flamante vestido de gala, sino en su maquillaje. Dicha pieza, diseñada por Valeria Coa, se ajustó a la silueta de la jueza y reveló su cinturita gracias a la abertura en el abdomen que se vio acentuada por una flor.

Por si fuera poco, el ceñido traje rosado con silueta sirena se encargó de demostrar que la actriz mantiene una figura de infarto a sus 50 años. Unas zapatillas plateadas Jimmy Choo y accesorios oversized complementaron el maquillaje y peinado cortesía de Paul Anthony Garcia.

“¡¡Gracias infinitas a mi equipo de trabajo!! What a beautiful gala last night on @miraquienbaila”, escribió Roselyn Sánchez para acompañar el audiovisual que la dejó ver muy sonriente desde el foro de televisión de MQB.

Como era de esperarse, esta publicación no tardó en llamar la atención de sus fanáticos de ‘hueso colorado’, quienes se dieron a la tarea de llenarla de piropos y una que otra felicitación por su labor en el reality de baile.

“Amo tus maquillajes siempre están HERMOSOS”, “Bellísimaaaaaaaaaa!!!!!“, “Como ya es costumbre te ves impactante”, “Diosa”, “Que belleza”, “Ese vestido luce increíble en ti”, “Roselyn tú siempre bella” y “Imposible que algo no te luzca”, son algunas de las reacciones que se registraron bajo el post.

