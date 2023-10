Danna Paola reacciona a su interpretación del Himno Nacional, “lo canté muy bien”

La famosa artista mexicana Danna Paola se ha visto envuelta en un debate tras su interpretación del “Himno Nacional Mexicano” previo a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Un grupo de usuarios en línea ha planteado la cuestión de si cumplió con los requisitos legales durante su actuación, lo que ha suscitado especulaciones sobre una posible sanción.

Según algunos usuarios en redes sociales, respaldados por opiniones en TikTok, Danna Paola podría haber interpretado el himno en un tono que no cumple con los parámetros establecidos por la ley mexicana. Iván Cano Capetillo, un músico experto, ha señalado que el Himno Nacional de México debe ser entonado en un tono “marcial”, dando prioridad al primer tiempo del compás.

Estas críticas se sustentan en esta perspectiva, aunque la mayoría de las reacciones al desempeño de Danna Paola en el evento han sido positivas.

Durante una entrevista en el programa “Sale el Sol”, la cantante se encontró con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde compartió su experiencia y la relevancia de interpretar el “Himno Nacional” en un evento de la magnitud de la pelea de ‘Canelo‘. “Fue una experiencia hermosa que conquistó mi corazón”, expresó en primer lugar.

Cuando se le preguntó acerca de la posible multa, Danna Paola enfatizó la importancia del momento para ella y cómo le ayudó a enfrentar sus miedos. “Fue algo de gran importancia para mí. La moraleja de esto es enfrentar tus miedos. Al final, mi corazón prevaleció”, reiteró la también actriz de “Élite”.

Además, destacó que el temor común de muchos artistas al cantar el himno radica en el escrutinio público. Por lo tanto, al ser cuestionada sobre las críticas y la potencial multa, Danna Paola fue contundente en su respuesta. “No he recibido ninguna multa, pero aun así no me arrepiento de nada […] si quieren buscar errores o lo que sea, que me multen”, afirmó.

Hasta la fecha, no ha habido una notificación oficial sobre la supuesta multa, según lo que Danna Paola ha comunicado. No obstante, reafirmó su posición y su orgullo por la forma en que llevó a cabo su interpretación. “Creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo y amor”, añadió.

Debate por la entonación de Danna Paola al cantar el Himno Nacional Mexicano

El debate en torno a la interpretación del himno por parte de Danna Paola ha generado una amplia discusión en las redes sociales, dividiendo a los usuarios entre quienes la elogian por su emotiva actuación y aquellos que cuestionan la precisión musical de su interpretación. Es importante destacar que el himno nacional es un símbolo patrio de gran importancia en México, lo que agrega peso a la controversia.

Algunos expertos musicales han respaldado la interpretación de Danna Paola, argumentando que su emotividad y pasión al cantar el himno son igualmente válidas y respetables. Sin embargo, otros creen que es esencial seguir los estándares musicales establecidos por la ley, enfocándose en un tono marcial y el primer tiempo del compás.

La falta de una notificación oficial sobre una multa agrega incertidumbre a la situación. Algunos críticos sugieren que, en lugar de una sanción, la controversia puede servir como un recordatorio para los artistas sobre la importancia de respetar las pautas legales al interpretar el himno nacional en eventos públicos.

