George Santos descarta aceptar un acuerdo de culpabilidad sobre 23 cargos penales en su contra

George Santos, congresista por New York, desechó cualquier posibilidad de aceptar un acuerdo para declararse culpable de al menos 23 cargos penales en su contra al señalarlo por, presuntamente, robar identidades de donantes a su campaña para después utilizar sus tarjetas de crédito y acceder a decenas de miles de dólares en cargos no autorizados.

Reunido en su oficina con un reducido grupo de representantes de los medios informativos, el republicano de 35 años reiteró ser inocente y para comprobarlo luchará en tribunales.

“Voy a seguir luchando contra esto tanto como dije en el pasado. Nada ha cambiado. Lucharé contra esto para demostrar mi inocencia. Así que niego hasta el último de los cargos“, expresó.

Los fiscales federales responsables de investigar desde hace meses al político de New York anunciaron una acusación sustitutiva en su contra, con la cual el número de cargos se elevó a 23.

Ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de aceptar un acuerdo de culpabilidad, Santos lo descartó de manera rotunda.

“La pregunta número uno que todos me hacen es: ‘¿Van a aceptar un acuerdo de culpabilidad?’ No. La respuesta es: no aceptaré un acuerdo de culpabilidad”, enfatizó al mismo tiempo que reiteró no haber defraudado a nadie ni tampoco falsificar objetivos de recaudación de fondos.

George Santos es objeto de una investigación que llevaba meses sin lograr probarle varias acusaciones. (Drew Angerer/Getty Images)

En contra parte, el político quien en mayo también se declaró inocente de 13 cargos federales, reconoció que pudo haber recibido más beneficios de desempleo de los que debería, lo cual descarta que sea un delito grave, pues con emitir un cheque a nombre del gobierno se puede resolver de inmediato el malentendido sin tener que ir a juicio.

“Incluso si hubiera aceptado dos cheques de más, dejémoslo muy claro: nadie en este país es acusado de aceptar un cheque, o dos más de los que tiene derecho, durante un período de desempleo o, en ese caso, en las circunstancias completamente atenuantes de la pandemia. No se acusa a la gente por eso, porque si se fuera a acusar a todos y cada uno de los estadounidenses a los que les pagaron en exceso las prestaciones por desempleo durante la pandemia, prácticamente se acusaría a la mitad del país en este momento. Entonces, ya sabes, esta es una acusación de $1,100 dólares por la que puedo emitir fácilmente ese cheque y compensar al gobierno“, ironizó.

Cabe señalar que, después de haber sido elegido como representante el año pasado, George Santos es investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes ante la presunción de que mintió sobre su educación y su situación financiera. No obstante, el neoyorquino niega todo sin que hasta el momento las autoridades puedan hacer algo al respecto.

