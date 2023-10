Lili Estefan gozó cantando a todo pulmón en el concierto de Luis Miguel en Miami

La presentadora de televisión Lili Estefan se fue el miércoles 11 de octubre a disfrutar del primer concierto de Luis Miguel en Miami. La cubana gozó cantando entre las primeras filas del espectáculo.

En sus redes sociales la cubana mostró a sus seguidores cómo fue su experiencia en el espectáculo y dejó claro a ella le encanta la música del intérprete de ‘La Chica del Bikini Azul’.

En su perfil de Instagram, Lili posteó un video de ‘Luis Mi’ en acción sobre el escenario y le escribió una dedicatoria para expresarle su cariño.

“Miami te ama @luismiguel y sí que se siente tú bella energía!!!!!! Wow 🤩 Como te disfrutaste el concierto de hoy! Y te queda otro este viernes en esta ciudad . #CuandoCalientaElSol alguien más estaba presente esta noche? Que les pareció???!!!! A mi me encantó perooooo, les cuento más mañana @elgordoylaflaca #GN mi gente bella”, escribió Estefan para acompañar el video en el que ella también aparece coreando desde el público ‘Cuando Calienta El Sol’.

Los seguidores en Instagram de Lili Estefan no dudaron en reaccionar al video que subió mientras disfrutaba del espectáculo realizado en el Kaseya Center en Miami.

“Querida Lili, espero hables bien de tan magnifico show y de lo gran artista que es Luis Miguel, es único y nadie nunca le quitará su primer puesto… tengo 81 años y lo sigo desde que empezó en Siempre en Domingo… y siempre la prensa y en tu programa lo han puesto por el suelo. Hoy Luis Miguel tiene a todo el mundo a sus pies”; “Espectacular, pero me preocupa que por su gira se esté descuidando. Por ratos no puede sostener las notas y cambia las melodías porque no puede más. Debe cuidarse para que nos siga cantando por mucho tiempo”; “¿A Myrka no la vistes por ahí tras bastidores o parada en una esquina con un antifaz?”; “¡Lili! El que lo vive es el que lo goza” y “Qué rico Luis Miguel, será siempre Luis Miguel, muchas bendiciones. Gran concierto el mundo entero lo quiere”, son algunos de los comentarios que le han dejado a ‘La Flaca’ en su post.

