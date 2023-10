Luis Miguel empuja a uno de sus guardaespaldas para poder saludar a sus fans en Miami

El cantante Luis Miguel ha causado sorpresa este 2023 porque no solo regresó a los escenarios, sino que ha mostrado una faceta que nadie conocía de él: una cercanía a sus fans que ha impactado porque es completamente inusual en sus años de trayectoria.

El intérprete de ‘La Incondicional’ se ha caracterizado por marcar una distancia con sus fanáticos, a pesar de ser uno de los ídolos más queridos por el público latino. Durante su tour de este año, sorpresivamente, en varias oportunidades se ha acercado a sus fans permitiéndoles que lo toquen y lo abracen tras terminar sus shows.

Apartó a su guardaespaldas

El último episodio que se ha hecho viral en redes sociales del ‘Sol de México’ fue en Miami. El cantante estaba saludando a sus fans y notó que una de sus personas de seguridad estaba tratando de apartar a la multitud y él intervino, quitó al guardaespaldas para seguir sonriendo mientras saludaba a la multitud.

En cuentas de redes sociales como el perfil de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’ publicaron el video que ha generado opiniones encontradas. Algunos aplauden a su ídolo y otros cuestionan el cambio que ha tenido con sus admiradoras.

“¡Estuve ahí! Está bellísimo, súper saludable y muy fit, se nota que se está cuidando y que está en Paz. Una interacción fascinante con el público en todo momento. Definitivamente que está enamorado y muy estable y para nosotros los fanáticos sigue con esa voz y ese timbre inigualable”; “Está un poco diferente su rostro lo que es normal por la edad y la delgadez, pero está demasiado simpático para ser Luis Miguel”; “Luis Miguel saludando las fanáticas, algo nunca visto. Cuanto ha cambiado el ‘Sol’ no solo físico eso está raro”; “Ese no es Luis Miguel está como de 20 años” y “Yo estuve ahí y la verdad queda contenta pero no feliz, hubo cerooo conversación con el público de hecho ni siquiera nos saludó, me quede esperando la voz explosiva que también se le quedó donde dejo el saludo, sin embargo la orquesta estuvo fascinante al igual que los mariachis, creo que Luis Miguel ya no está para una gira tan maratónica”, son algunos de los mensajes que han dejado en el post del show de Univision.

