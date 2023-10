Manuel Turizo se molesta con sus fans por grabar concierto

El cantante colombiano Manuel Turizo se enojó con sus fans en pleno concierto, pues el público no paraba de grabar al cantante durante su presentación, dicho actitud no le gustó y se bajó del escenario.

En TikTok se difundió un video en el que cantante colombiano le pide a la gente que guarde el teléfono para que el intérprete su siguiente canción.

El cantante de “La Bachata” le pidió al público en varias ocasiones que guarden el teléfono y disfruten del show, pero ante la negativa de los fans, Manuel Turizo decidió amenazar al público con irse del show.

“Esta canción guarden esos celulares y disfruta de la canción. Guarda esos celulares. Guarda, guarda, guarda. Si no, no cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí”, dijo el artista colombiano. Como el público no le hacía caso, Manuel Turizo dejó el micrófono en el suelo y se retiró del concierto.

Los usuarios de Internet dividieron opiniones porque Manuel Turizo se fue del show porque la gente no guardó el celular. Los cibernautas señalaron que si los fans pagaron su boleto para verlo, tiene derecho de grabar el espectáculo.

“Cada quien paga y hace lo que quiere”, “Se le subieron los humitos”, “Pero quién en su sano juicio va a un concierto de este tipo y aparte querer grabarlo”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, hubo usuarios que defendieron a Manuel Turizo y señalaron que debería de implementarse no grabar los conciertos: “Tiene toda la razón… mientras estamos pendientes de grabar no disfrutamos al 100% el momento”, escribió un cibernauta en TikTok.

Mientras el intérprete de “El Merengue” daba lo mejor de sí en el escenario, algo entre el público le molestó, por lo que decidió detener el concierto. Allí se dirigió al público y visiblemente afectado expresó la molestia al ver que todos tenían sus dispositivos móviles encendidos y no estaban disfrutando.

Hasta el momento de la publicación el artista no se ha pronunciado al respecto del video que circula en las redes sociales, con una explicación más detallada de lo que ocurrió en su concierto.

Manuel Turizo premiado en los Latin Billboards 2023

El 5 de octubre se llevó a cabo la entrega de los Premios Billboard a la Música Latina en la que el colombiano Manuel Turizo fue la sorpresa de la noche. El colombiano se llevó el premio Global 200 Canción Latina de año por su éxito La Bachata. Manuel Turizo publicó en sus redes sociales la estatuilla que recibió y agradeció a sus millones de seguidores el haberlo llevado a formar parte del listado de canciones.

En su cuenta de Instagram, el cantante público: “Feliz noche pa’ todo el mundo, la audiencia que nos está viendo desde allá desde Colombia también por ahí por las cámaras (gritos de fanáticas) Yo solo me quiero subir a darles las gracias a ustedes, porque ustedes son los que escuchan la música, se la disfrutan, la hacen grande, hacen que nosotros tengamos canciones inolvidables… ¡Gracias de verdad!”.

Después de recibir su premio, el colombiano Manuel Turizo sorprendió a los asistentes al evento con la interpretación de su tema El Merengue. El intérprete del género urbano apareció en el escenario acompañado de DJ Marshmello y levantó de sus asientos a varios de sus colegas que bailaron al ritmo del tema.

Sigue leyendo: