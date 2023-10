Powerball: Dueños de licorería, emocionados tras vender boleto ganador de $1,765 millones en Kern

La comunidad de Frazier Park, localizada en la zona montañosa del Condado de Kern, se estremeció tras enterarse de que una licorería local vendió el boleto ganador de $1,765 millones de dólares de la lotería Powerball.

Por más de dos décadas, Midway Market & Liquor es propiedad de la familia Khalil, y se espera que el negocio reciba un bono de $1 millón de dólares por vender el ticket que acertó a los seis números del concurso Powerball celebrado la noche de este miércoles 11 de octubre y que entregó el segundo premio más grande en la historia de este juego de lotería.

“Estamos muy emocionados”, expresó May Khalil, quien estaba acompañada de su hermana Jacklin mientras eran entrevistadas por la cadena NBC la noche de este miércoles cuando celebraban el acontecimiento con amistades y una botella de tequila.

“Su hijo (de Jacklin) me llamó y me dijo: ‘Ganamos’. No lo creí. Pensé que estaba bromeando”, agregó May Khalil.

La licorería de la familia Khalil se localiza en 6032 de Frazier Mountain Park Road, en la pequeña comunidad de Frazier Park, de unos 3,000 residentes. Está a unas 100 millas al norte del centro de Los Ángeles, a unas 7 millas al oeste de la Autopista 5 que cruza Tejon Pass, muy cerca de los límites entre los condado de Kern y Los Ángeles.

“Me quedé congelado en Facebook cuando descubrí que todos mis clientes hablaban del negocio que vendió el boleto de lotería. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que llegaban más llamadas y mensajes de texto de amigos y clientes, me di cuenta de que el sueño se hizo realidad”, expresó Andy Khalil.

Janea Herrera fue la empleada que este jueves abrió la licorería, y tras su llegada no daba crédito que la tienda había sido el lugar donde se compró el boleto multimillonario.

“Pensé que estaba bromeando. Simplemente, no lo puedo creer”, dijo Herrera.

La trabajadora dijo que la familia de May, Jacklin, Tony y Andy Khalil también son propietarios de la tienda general en Pine Mountain Club.

Herrera mencionó que, debido a la ubicación de la tienda de conveniencia y a la estación de servicio, llega un pequeño número de viajeros que conducen a través de Tejon Pass, por lo que la mayoría de sus clientes son jugadores de lotería mayores de la propia comunidad.

Hasta el mediodía de este jueves, se desconoce quién es el ganador de la fabulosa bolsa.

“Estoy impresionado. No puedo creer que haya sucedido en nuestro pequeño pueblo”, dijo a la cadena Fox un residente de Frazier Park que no proporcionó su nombre.

“Mi esposa compró boletos la otra noche y me dijo: ‘Vamos a ganar’. Cuando lo escuché al llegar a esta pequeña tienda, crucé los dedos y recé para que fuéramos nosotros”, añadió.

Además del boleto ganador del premio principal, dos boletos más vendidos en California acertaron a cinco de los seis números, para hacerse acreedores de unos $760,000 dólares.

Los tickets fueron expedidos en MLS Mini Mart #2, en 3570 de Homestead Road, en Santa Clara; y en Atlantic Wine & Spirit, en 504 South Atlantic Boulevard, en Monterey Park.

Powerball tuvo una racha de 35 sorteos sin ganador al premio principal. Crédito: ETIENNE LAURENT | EFE

Los números que salieron sorteados la noche de este miércoles fueron 22, 24, 40, 52 y 64, y el número Powerball fue el 10.

El increíble premio se incrementó después de una racha de 35 sorteos sin ganador al premio principal y que inició desde el 19 de julio, cuando un ticket vendido en una tienda minorista en el centro de Los Ángeles acertó a los seis números para hacerse acreedor a una bolsa de $1,080 millones de dólares.

La Lotería de California tiene que dar a conocer el nombre de los ganadores de los premios principales, pero únicamente lo hace después de que se cumpla con el proceso para verificar que el dinero será entregado al legítimo ganador.

El propietario del boleto ganador tiene un plazo de un año para reclamar el premio, con la opción de solicitarlo en un solo pago, en efectivo, que en el sorteo de este miércoles asciende a los $774,100 millones de dólares; o en 29 anualidades.

La bolsa de $1,765 millones de dólares fue la segunda más grande en la historia de la lotería de Powerball, solo superado por los $2,040 millones de dólares que tuvo el sorteo del 7 de noviembre de 2022, que obtuvo el hispano Edwin Castro, en Altadena, California.

De acuerdo con la Lotería de California, las probabilidades para acertar al premio principal de Powerball es de 1 entre 292.2 millones.

Los premios son sujetos al pago de impuestos federales y estatales.

La lotería Powerball se juega en 45 estados, además de Washington, D.C, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

