Reacciones del criticado escupitajo de Tony Sanabria sobre Lionel Messi

Las Eliminatorias Sudamericanas dieron sorprendentes resultados en su última jornada. Como locales, la selección Albiceleste derrotó por la mínima a Paraguay en el Estadio Más Monumental. Lionel Messi ingresó desde el banquillo y fue protagonista de una polémica junto a Tony Sanabria, pues el paraguayo le habría lanzado un escupitajo.

A través de las redes sociales circula el video de la discordia. Transcurría el minuto 84 de partido y ambos jugadores tuvieron un cruce de palabras. Sin embargo, luego de que Messi le diera la espalda al paraguayo, es captado como sale una escupitajo expulsado por el futbolista Guaraní. Los medios locales asociaron esta acción como una reacción directa sobre el argentino.

الاسطورة ولاعب الباراغواي pic.twitter.com/GiYy7FEYSY — Messi World (@M10GOAT) October 13, 2023

Las reacciones al escupitajo sobre Lionel Messi

Luego del partido, Lionel Messi fue interrogado sobre esta jugada. El futbolista del Inter Miami trató de colocar paños calientes a la polémica y no quiso emitir un juicio que condenara a su rival porque no estaba seguro que la acción se haya desarrollado como la pintaban los propios medios locales.

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, dijo Messi.

Declaraciones de Messi🇦🇷,tras lo acontecido con Tony Sanabria🇵🇾



No lo vi. Me dijeron en vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé quién es el chico este.Tampoco quiero darle importancia porque después va a salir a hablar en todos lados,es peor y se va a hacer conocido pic.twitter.com/1u7w9pUlyC — Antonio Guarié (@chiquiAquiles) October 13, 2023

Sin embargo, Tony Sanabria tuvo su derecho a réplica. El futbolista paraguayo asegura que en ningún momento tuvo intenciones de escupir al capitán de la selección Albiceleste. Sanabria explica que todo fue cosa de perspectiva porque no estaba cerca de Messi en aquel momento.

“Nada que ver, estaba lejos. Desmiento totalmente. Fueron cosas del partido nada más. No pasó nada con Messi. Al final las revoluciones están a mil, pero nada más, solamente cosas del partido como suceden 50,000 veces (…) En la imagen se ve que parece que le escupo pero porque se ve la parte de atrás, pero nada que ver, estaba lejos”, explicó.

Tony Sanabria sobre lo que pasó con Messi, en síntesis no pasó nada…Hay mil cámaras es raro, que no tenga el momento del escupitajo, si fuera verdad pic.twitter.com/F6KR1TTn1T — 🇦🇷No es soccer, es Fulbo🇵🇾 (@fherjar) October 13, 2023

