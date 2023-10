Ron DeSantis: Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza

El candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó aceptar refugiados palestinos de Gaza en Estados Unidos, durante un mitin de campaña realizado en el medio oeste de Estados Unidos el sábado.

DeSantis expresó su opinión sobre la adminisión de refugiados palestinos en Estados Unidos, cuando decenas de miles de ellos huyen de sus hogares tras recibir una advertencia de evacuación de Israel antes de un posible ataque terrestre.

“No sé qué va a hacer (el presidente Joe) Biden, pero no podemos aceptar a personas de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso”, dijo DeSantis, que compite por la nominación presidencial del Partido Republicano en las elecciones de 2024, en un acto de campaña en Creston, Iowa.

“No podemos aceptar a personas de Gaza en este país como refugiados”, dijo. “Si miras cómo se comportan… no todos son Hamás pero todos son antisemitas, ninguno cree en el derecho de Israel a existir”.

DeSantis argumentó que los estados árabes deberían aceptar refugiados de Gaza, que están intentando cruzar hacia el sur, hacia Egipto, en lugar de que los refugiados sean “importados” a Estados Unidos.

La caracterización que hace DeSantis de los residentes de Gaza no está respaldada por encuestas públicas sobre el asunto, destacó CNN.

En una encuesta de julio realizada por la organización proisraelí Instituto Washington, el 50% de los habitantes de Gaza coincidieron en que “Hamas debería dejar de pedir la destrucción de Israel y en su lugar aceptar una solución permanente de dos Estados basada en las fronteras de 1967”.

Uno de los rivales de DeSantis en 2024, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, estuvo de acuerdo con el gobernador de Florida en que Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza, pero advirtió contra las generalizaciones sobre ellos.

“Es un peligro cada vez que se clasifica a un grupo de personas como simplemente antisemitas, pero también he dicho que no deberíamos tener refugiados aquí desde Palestina. Ese no es nuestro papel. Es el papel de los países que lo rodean”, dijo Hutchinson a los periodistas en Nashua, New Hampshire, el sábado.

A raíz del ataque sorpresa a Israel el fin de semana pasado por parte del grupo militante Hamás, DeSantis y otros aspirantes presidenciales republicanos han expresado un fuerte apoyo a Israel y también lo han usado para defender políticas de inmigración de línea dura y una mayor seguridad fronteriza en Estados Unidos.

El jueves, DeSantis respondió cuando fue confrontado por un votante en un mercado en Littleton, New Hampshire, que cuestionó el trato de Israel a los palestinos en Gaza.

El votante dijo que no aprueba lo que hizo Hamás ni el “asesinato de civiles inocentes”, pero que “Israel está haciendo exactamente lo mismo con Benjamín Netanyahu, que es un loco radical y de derecha”, refiriéndose a el primer ministro del país.

“Y veo cientos de familias palestinas que están muertas y no tienen adónde ir porque no pueden salir de Gaza, porque nadie está abriendo sus fronteras”, dijo el votante.

DeSantis y el votante continuaron la discusión y antes de salir del mercado, el votante dijo: “Tenías mi voto, pero ahora ya no”.

DeSantis también ha tomado medidas como gobernador de Florida para evacuar a los residentes del estado de Israel. El viernes dijo a los periodistas en Manchester, New Hampshire, que anticipaba que el primer vuelo de evacuación aterrizaría en Florida el domingo.

Sigue leyendo:

– Los bombardeos de Israel en Gaza provocan que un votante mande “a volar” a Ron DeSantis

– Ron DeSantis arremetió en contra de Donald Trump por criticar al primer ministro israelí

– La mayoría de los gobernadores republicanos se unieron para exigirle a Biden respaldo pleno a Israel