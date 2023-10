Guillermo “Memo” Ochoa igualó en partidos jugados a esta leyenda de la Selección de México

Para nadie es un secreto que a pesar de no pasar por el mejor momento de su carrera Guillermo “Memo” Ochoa es uno de los guardametas más importantes en la historia de la Selección de México. Por eso, no es de sorprender que el portero haya podido igualar a una leyenda del combinado azteca como Rafael Márquez en el tercer puesto de más partidos jugados con el tricolor.

Luego de estar bajo los tres palos en la victoria del sábado por la noche de México ante Ghana (2-0) en un partido amistoso disputado en Charlotte, “Memo” Ochoa llegó a la considerable cifra de 147 partidos jugados con la Selección de México, empatando al “Káiser de Michoacán”, quien colgó los botines en el 2018 tras 22 temporadas como profesional.

A sus 38 años, Guillermo “Memo” Ochoa apunta a disputar la Copa del Mundo 2026, que sería para él la número seis luego de haber jugado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2002. Para conseguir esa meta, el de Jalisco cuenta con la confianza del seleccionador nacional mexicano, Jaime Lozano.

Guillermo “Memo” Ochoa debutó con la Selección de México el 14 de diciembre de 2005 en un amistoso ante Hungría. (Ethan Miller/Getty Images)

“Me parece que al día de hoy es el mejor y hoy (sábado) lo ha demostrado. Ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque su equipo en la Serie A, el Salernitana, pero “Memo” me parece que sigue jugando a un altísimo nivel y por algo está en Italia”, aseguró Lozano sobre su decisión de mantener en la titularidad de Guillermo Ochoa.

Sin embargo, el seleccionador nacional aclara que el experimentado guardameta no tiene asegurado su puesto dentro del 11. “Él no viene a las concentraciones sabiendo que va a jugar pase lo que pase. El mensaje que no queremos mandar es ese, pero tenemos que competir todos por el puesto y venir a dar lo mejor en la selección”, prosiguió el estratega.

A lo largo de su carrera en el combinado azteca, en el que debutó en el 2005, Guillermo “Memo” Ochoa acumula varios títulos: cinco títulos de Copa Oro (2009, 2011, 2015, 2019 y 2023). Además, dos subcampeonatos: Copa Oro (2007) y Liga de Naciones de la Concacaf (2019-2020).

A nivel de clubes, Guillermo “Memo” Ocho no vive su mejor momento con el Salernitana en la Serie A italiana. (Francesco Pecoraro/Getty Images)

Todavía lejos de los primeros puestos

El tercer lugar entre los jugadores con más partidos dentro de la Selección de México que alcanzó recientemente Guillermo “Memo” Ochoa al empatar a Rafael Márquez con 147 encuentros disputados es una marca impresionante para el guardameta al que todavía le resta un trecho importante para igualar a los dos primeros puestos.

Por encima de “Memo” todavía se encuentran Claudio Suárez, quien ocupa el segundo puesto del listado con 178 partidos jugados y el líder de este departamento es Andrés Guardado con 179 juegos disputados con la Selección de México. A sus 38 años, Ochoa todavía tiene opciones de buscar convertirse en el primero en ese importante renglón.

