Julian Nagelsmann, DT de Alemania, alabó a la Selección de México: “Juegan rápido y agresivo”

Julian Nagelsmann se estrenó este sábado como entrenador de Alemania con una victoria sobre Estados Unidos (1-3) en Connecticut y ahora se prepara para enfrentar el martes a la Selección de México, un rival al que destacó por la velocidad y la fiereza que muestra el combinado dirigido por Jaime Lozano.

El partido que se llevará a cabo en Filadelfia será la segunda prueba del estrega con la poderosa escuadra teutona y por delante tendrán a un México que llega inspirado por lo que fue su triunfo contundente sobre Ghana (2-0) en Charlotte con goles de Hirving Lozano y Uriel Antuna.

Para Nagelsmann el partido ante los Estados Unidos le permitió asimilar el desempeño que podría esperar ante los mexicanos, aunque el estratega destacó que México cuenta con un juego mucho más “rápido” y “agresivo”.

Julian Nagelsmann tuvo un gran debut al frente de la poderosa Alemania al imponerse ante los Estados Unidos. (Winslow Townson/Getty Images)

Así lo dejó saber el director técnico cuando fue cuestionado en relación a su próximo rival, al que demostró tener bien analizado y detectado los puntos fuertes con los que cuenta la tropa comanda por Jaime Lozano.

“La Selección de México trata de jugar mucho más rápido en los espacios profundos, con más pases diagonales. Presionan mucho y les gusta tener más la pelota en su propia mitad”, destacó el técnico alemán que venía de dirigir al Bayern Múnich entre el 2021 y el 2023.

El joven estratega, de apenas 36 años, prosiguió con su análisis del combinado mexicano: “Los movimientos son más rápidos en su cancha y son muy agresivos en los duelos mano a mano, tanto en ataque como en defensa”, aseguró.

“Será un juego completamente distinto”

Hablando directamente sobre el duelo que se jugará el martes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante la Selección de México, Julian Nagelsmann espera que sea un duelo completamente opuesto a lo que vio ante Estados Unidos, a pesar de ser dos equipos de la Concacaf.

“Será un partido completamente distinto, con una estructura completamente distinta a lo que vimos hoy (sábado), pero eso es bueno para poder desarrollar tu idea de juego cuando enfrentas a dos oponentes muy diferentes”, sentenció Nagelsmann.

Joshua Kimmich todavía es duda

El mediocampista del Bayern Múnich, Joshua Kimmich, se cayó del once titular del sábado ante Estados Unidos debido a un cuadro gripal, algo que todavía no ha superado por completo. De esta manera, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann no tiene claro sí podrá contar con él para el partido del martes ante la Selección de México.

El cuerpo técnico alemán esperará hasta último momento para definir su presencia en el compromiso. El lunes el estratega confirmará la decisión en torno a la presencia o no de Kimmich ante el combinado azteca.

