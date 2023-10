Rodrygo revela sentirse incómodo en el Real Madrid con su posición: “No me gusta jugar de 9”

Rodrygo Goes, jugador de la selección de Brasil, no pasa por un buen momento frente al arco en el equipo español y el extremo de 21 años reveló que no le gusta jugar bajo el esquema de Carlo Ancelotti que lo usa como 9 en el Real Madrid.

“Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. En Brasil tengo más libertad para moverme”.

Tanto Rodrygo como Vinícius Jr. han tomado más responsabilidad en la cuota de goles tras la partida de Karim Benzema, capitán y goleador del Real Madrid. Ambos han compartido posiciones y se espera que le resulte el esquema a Carlo Ancelotti.

🗣️ RODRYGO GOES: “Siempre he dejado claro que tengo capacidad para jugar en ambos lados, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo”.



Palo claro a Ancelotti. pic.twitter.com/ONW4PU6Vam — Madrid Sports (@MadridSports_) October 15, 2023

Sobre la presión que recibe Rodrygo dijo que no le afecta sino más bien lo motiva a dar lo mejor de sí y estar a la altura de las expectativas de los aficionados del Real Madrid.

“Es una presión positiva saber que la gente confía en ti. Me veo así en este nuevo ciclo, y creo que puedo estar a la altura de esas expectativas que se han depositado sobre mí”.

Rodrygo Goes no marca desde la primera jornada de La Liga ante el Athletic de Bilbao. Desde entonces suma 9 encuentros sin poder anotar en el que otros futbolistas como Joselu, Jude Bellingham y Fede Valverde sí han podido marcar goles.

Con Brasil, Goes afirmó que está más libre y es depende cómo el equipo haga el planteamiento para entenderse en la cancha con jugadores como Neymar, Richarlison, Vinícius Jr., entre otros.

“En ocasiones estaré en los costados, en el centro, cada delantero tiene su estilo y juega de una manera diferente. Depende de cómo el equipo se plantee y cómo planeemos el ataque”.

Este martes 17 de octubre, la selección de Brasil jugará como visitante ante Uruguay para enfrentarse a su compañero Fede Valverde.

“Hablo mucho con Valverde al respecto. Él me dijo: ´No vengáis, quedaos en Madrid´. Soy un gran admirador del fútbol de Fede; es uno de los mejores jugadores del mundo”, expresó Rodrygo sobre su compañero charrúa.

Sigue leyendo:

– Así está valorado Eduard Bello, futbolista del Mazatlán que le marcó un golazo a Brasil

– Estados Unidos cae ante Alemania y Julian Nagelsmann comienza con el pie derecho su aventura en el banquillo

– Neymar y Vinícius habrían encabezado una fiesta luego del gris empate de Brasil ante Venezuela