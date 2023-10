¿Aparece Luis Miguel? Revelan fotos de la lujosa boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en Italia

La modelo Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz se casaron el pasado fin de semana en una lujosa ceremonia y celebración en un exclusivo lugar de Italia. Para el evento la hija de Luis Miguel puso como regla que nadie llevara celular para que no se filtraran fotos en redes sociales.

Las fotografías exclusivas del evento que se realizó en una finca privada en la Toscana italiana fueron hechas por la revista Vogue y las han ido publicando para revelar momentos únicos.

Imágenes que muestran desde el lanzamiento de pétalos a los recién casados a la salida de iglesia, hasta Michelle posando con un segundo un vestido que lució en el festejo, fueron publicadas en un carrusel en Instagram por la revista.

Desliza para ver las fotos

Las imágenes de Michelle con el vestido de la ceremonia eclesiástica que confeccionó la casa Dolce & Gabbana ha sido tema de comentarios en diversos medios de comunicación por lo elegante y espectacular que era.

Ya están publicadas fotos con su madre Stephanie Salas, pero con su padre, el cantante Luis Miguel todavía no se ha publicado nada, por lo que es un enigma si existen o no fotos de él con su hija mayor.

En las publicaciones que ha hecho Vogue en Instagram también han comentado los internautas lo que opinan de la lujosa boda de la modelo de 34 años. Muchos han pedido fotos de Michelle Salas con ‘Luismi’.

“Jaja ok, pero ya queremos ver las fotos donde sale Luis Miguel”; “Hubiera jurado que la exclusiva la tendría la revista Hola. Muy top Michelle en Vogue”; “Queremos saber su Luis Mi la entregó o no”; “Sea como sea, copia o no copia la mujer se veía radiante, bella y sobre todo feliz”; “Me encato la foto donde todos levantan su bello vestido”; “Michelle en las nubes. Que honor Vogue”; “Yo lo que quiero ver es el pastel completo!! Lleno de fresas”; “También queremos ver fotos con su papá, no solo la mamá”; “Seguramente Luis Miguel les pidió no tomarle fotos para no ser el centro de atención… porque para ser francos ella es “famosa” gracias a él” y “Estoy esperando las fotos con Luis Miguel…”, son algunos de los mensajes que le han dejado

Sigue leyendo: