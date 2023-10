Lenny Kravitz regresa con nuevo sencillo y video provocativo

Lenny Kravitz volvió con nuevo sencillo y videoclip candente de su tema ‘TK421’. El videoclip muestra un Kravitz encendido mostrando sus atributos, en su duodécimo álbum de larga duración, el primero en cinco años y el primero doble LP de su historia: Blue Electric Light.

Lenny muestra mucho más que su guitarra en el video del sencillo. Desnudo hasta el cuello, el lanzamiento del álbum está anunciado para el 15 de marzo de 2024. “Paso toda mi vida siendo creativo, me despierto para ser creativo”, comentó en una entrevista reciente.

Kravitz regresa fuerte a la escena musical con un ‘TK421’. Un estilo que nunca varía demasiado, pero parece ser marca registrada. El tiempo no pasa para Lenny de 59 años, y el tema nuevo, da fuerza al inusual a este juego de rock and roll libre de indumentarias.

Lenny Kravitz es uno de los músicos de rock más destacados de las últimas décadas. Se ha paseado con total naturalidad por una gran cantidad de géneros y estilos musicales a lo largo de más de tres décadas de carrera musical.

Ktavitz reaparece con ‘TK421’ un nuevo tema acompañado de un video, con el cual Lenny Kravitz ha anunciado la próxima aparición de Blue Electric Light, su duodécimo álbum de larga duración, el primero en cinco años, ya que Raise vibration, sú anterior larga duración, data de 2018. Además Blue Electric Light será el primer doble LP de su toda su carrera, programado para publicarse el 15 de marzo de 2024.

‘TK421’ se caracteriza por sus guitarras funk, un trepidante solo de saxofón, sonidos robóticos generados por sintetizadores analógicos y un ritmo de pista de baile. El video, realizado por el aclamado director Tanu Muino, ayuda a resaltar aún más el espíritu libre de la canción.

Lenny Kravitz compuso y grabó el álbum Blue Electric Light en su estudio en las Bahamas. Lo conforman 12 temas que confirman su gran capacidad para traspasar las fronteras de los géneros.

Lenny Kravitz ganador de cuatro premios Grammy tiene el récord de victorias en la categoría de mejor interpretación vocal masculina de rock. Además de haber publicado 11 álbumes de estudio, que han vendido 40 millones de copias en todo el mundo, también ha sido actor.

En 2022, el Consejo de Diseñadores de Moda de (Norte) América CFDA le concedió el premio “Icono de la moda” no sólo por ser uno de los músicos más apreciados del rock sino también una gran influencia en el mundo de la moda. Kravitz también es autor de Flash, un libro que muestra fotografías del rock. Let love rule, un libro de sus memorias, apareció en la lista de los más vendidos de The New York Times.

Lenny Kravitz vuelve a lucir su enorme bufanda en Tiktok

Lenny Kravitz sacó de su armario un favorito de sus fans para hacer su debut en TikTok: su enorme bufanda marrón. “Coge tu gran bufanda, es el primer día del otoño”, mencionó el rockero en su primer vídeo de TikTok.

El cantante de “Let Love Rule”, llevaba vaqueros, una camiseta negra y una chaqueta de cuero marrón chocolate con la bufanda mientras caminaba con confianza hacia la cámara.

La bufanda empezó a convertirse en un icono de la cultura pop cuando Lenny, que cantó una serenata a Mick Jagger en su 80 cumpleaños, fue fotografiado llevándola mientras caminaba por la calle en 2012. La bufanda destaca por su tamaño, que la asemeja más a una manta que a una bufanda normal.

La foto del cantante de “American Woman” se convirtió inmediatamente en un meme y sigue resurgiendo hoy, 11 años después. Durante una aparición en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon en 2018, Lenny admitió que ‘no puede escapar’ de la bufanda.

