David Benavídez quiere vencer a todos en 168 libras y convertirse en el mejor de su generación

David Benavídez tiene un objetivo claro en su mente y es ser el mejor de su generación. Para ello, el Monstruo Mexicano sabe que debe vencer a todos los peleadores más duros de la división de peso supermediano para llegar a ser una estrella del PPV.

En una entrevista con Fight Hub TV, Benavídez expresó que se ha estado preparando muy duro para alcanzar esta meta y, como no quiere solo esperar por Canelo Álvarez, está dispuesto a aceptar cualquier desafío que se le presente en el camino.

“Para llegar a ese camino y ser esa estrella de PPV, tengo que hacer exactamente lo que estoy haciendo. Seguir enfrentándome a los mejores peleadores de la división. No quiero ser ese peleador que solo espera a Canelo. Quiero hacer mi carril. Voy a ser el mejor de esta generación cuando termine, así que eso significa vencer a todos los buenos, a todos los que están clasificados en la cima de esta división de peso”, dijo.

David Benavídez está concentrado y motivado en sus entrenamientos para ser el mejor. Foto: Michael Owens/Getty Images.

“Estoy muy preparado, muy concentrado, dispuesto y acepto cualquier desafío que se me presente. No, el viaje no termina hasta que me jubile. Siento que ni siquiera quiero pensar en: ‘Oh, estoy casi a punto de conseguirlo’, porque entonces es cuando el cerebro se apaga. Realmente quiero ser el mejor y quiero vencer a todos. Quiero ser dominante y lo voy a hacer, pero incluso después de la pelea con Canelo, ¿qué sigue después de eso? Tengo que mantener mi dominio y quiero ser el mejor. Como dije, quiero ser el mejor de mi generación y me mantengo concentrado, entrenando duro y motivado”, agregó.

El primer desafío que tiene enfrente David Benavídez en estos momentos para convertirse en el mejor es Demetrius Andrade. El mexoamericano deberá defender su puesto como campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 25 de noviembre en Las Vegas para intentar conseguir la oportunidad que tanto ha esperado frente a Canelo Álvarez, ya que en 2024 el Monstruo Mexicano será el retador obligatorio del tapatío por el organismo.

Canelo Álvarez podría enfrentar a David Benavídez el cinco de mayo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Además, Stephen Espinoza, presidente de Showtime, aseguró que el ganador de este duelo de invictos podría ser el próximo oponente del mexicano para su segunda pelea del acuerdo que firmó con Premier Boxing Champions (PBC) ahora que ambos pertenecen a la misma promotora. De no conseguir la pelea con Canelo Álvarez, Benavídez dejó claro que no seguirá esperándolo y continuará su camino a la cima sin importar quien se le ponga por delante.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

