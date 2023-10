Latin Grammy 2023: Christian Nodal, Feid y Bizarrap actuarán en la ceremonia

La estrella Bizarrap, María Becerra, Feid, Kany García y Christian Nodal son parte de los artistas confirmados que veremos presentarse en el escenario de la 23ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se celebrará el 16 de noviembre de 2023 en Sevilla, España y que transmitirá Univision.

Bizarrap, quien hizo todo el ruido posible este año con su junto a Shakira, compite por 6 premios Latin Grammy, incluidos Grabación del año, Canción del año y Productor del año. Feid tiene 5 cinco y competirá con Karol G en algunas. Christian Nodal, el cantante de regional mexicano, quien se presentó hace dos días en Los Ángeles también actuará. Entre sus menciones se encuentra, Mejor Canción Regional.

A ellos les sumarán también: María Becerra nominada a Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón y Canción del Año. La boricua Kany García, quien está nominada a Mejor Canción Regional. Carin León, quien compite, entre otras cosas, por el título de Mejor Álbum Norteño. Por último, Rauw Alejandro, quien se debatirá por el Mejor Álbum de Música Urbana.

Para completar la lista, que hasta ahora, compartió Latin Grammy y Univision, se confirmó a la estrella de gran trayectoria y quien acaba de terminar su gira, Alejandro Sanz. El español está nominado a Grabación del Año y Canción del Año.

Además de Univision, Radiotelevisión Española (RTVE) en España y UniMás y Galavisión en Estados Unidos se sumarán a la transmisión mundial.

Este line up de artistas solo confirma la diversidad de géneros musicales, que podremos disfrutar durante la ceremonia el próximo 16 de noviembre desde Sevilla.

Lista de nominados los Premios Latin Grammy 2023

Dentro de los artistas nominados y que dio a conocer la Academia Latina de la Grabación se encuentran Karol G y Shakira de favoritas. Le siguen Feid, Rauw Alejandro, Carín León, Rosalía y Peso Pluma, entre muchos más.

Shakira y Karol G en el backstage de los MTV MVAs 2023. Foto Getty Images. Crédito: Catherine Powell. | Getty Images

Grabación del año

No es que te extrañe – Christina Aguilera

Carretera y manta – Pablo Alborán

Déjame llorarte – Paula Arenas, Jesús Navarro

Si tú me quieres – Fonseca, Juan Luis Guerra

Mientras me curo del cora – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Despechá – Rosalía

Ojos Marrones – Lasso

Correcaminos – Danny Ocean, Alejandro Sanz

BZRP Music Session #53 – Shakira, Bizarrap

Compositor del año

Edgar Barrera

Kevyn Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Llorente

Horacio Palencia

Elena Rose

Canción del año

Amigos – Pablo Alborán, María Becerra

BZRP Music Session #52 – Shakira, Bizarrap

NASA – Camilo, Alejandro Sanz

Si tu me quieres – Fonseca, Juan Luis Guerra

Un x100to – Bad Bunny, Grupo Frontera

TQG – Karol G, Shakira

De Todas las Flores – Natalia Lafourcade

Ojos Marrones – Lasso

Acróstico – Shakira

Álbum del año

La Cu4rta Hoja – Pablo Alborán

A Ciegas – Paula Arenas

De Adentro Pa’ Afuera – Camilo

Vida Cotidiana – Juanes

Mañana será bonito – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Play – Ricky Martín

Escalona Nunca Se Había Grabado Así – Carlos Vives

EADDA9223 – Fito Páez

Mejor Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana del Castillo

Natascha Falcáo

Gale

Poala Guanche

Joaquina

Leon Leien

Maréh

TIMO

Productor del año

Edgar Barrera

Bizarrap

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copello

Marcos Sánchez

Mejor Álbum Pop Vocal

La Cu4arta Hoja – Pablo Alborán

Beautiful Humas – Alemor

De adentro pa’ afuera – Camilo

La Neta – Pedro Capó

Tu Historia – Julieta Venegas

Mejor álbum pop vocal tradicional

A ciegas – Paula Arenas

Que me duela – Camilú

Corazón y flecha – Manuel Carrasco

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Placeres y pecados – Vanessa Martin

Mejor Canción Rock

Los Perros – Arde Bogotá

Depredadores – De La Tierra

Leche de tigre – Diamante Eléctrico

Gris – Juanes

El piso es lava – Todo aparenta normal

Mejor canción pop

Déjame llorarte – Paula Arenas, Jesús Navarro

Shakira BZRP Music Sessions Vol 53 – Shakira, Bizarrap

5:24 – Camilo Bailo Pa’ Ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastián Yatra, Pablo Alborán

Mejor Video Versión Larga

Camilo – El Primer Tour de mi Vida

Donde Machi (Álbum Completo) – Dawer X Damper

Fanm Zetwall: Una historia de vida y milagro

Universo K23 – Kenia OS

Patria y Vida: Power Of Music – Varios Artistas

Mejor interpretación reggaetón

Automático – María Becerra

Feliz Cumpleaños Ferxxo – Feid

La Receta – Tego Calderón

Gatúbela – Karol G, Maldy

Hey Mor – Ozuna, Feid

Mejor canción alternativa

Anastasia – CAMI

Cicatriz Radiante – El David Aguilar

Traguito – Ile & Mon Laferte

Aleros Pompeii – La Vida Boheme

El lado oscuro del corazón – Dante Spinetta

Mejor álbum de música urbana

Saturno – Rauw Alejandro

Feliz Cumpleaños Ferxxo – Feid

Alma – Nicki Nicole

Xtassy – Akapellah

Mañana será bonito – Karol G

Mejor canción de rap/hip hop

Pá Ganá – Akapellah

Coco Chanel – Eladio Carrion, Bad Bunny

Le pido a Dios – Feid, Dj Premier

Autodidacta – J Noa

Dispara – Nicki Nicole, Milo J

Mejor canción urbana

La jumpa – Arcángel, Bad Bunny

Automático – María Becerra

Quevedo: BZRP Music Session Vol 52

Mi Mejor Canción – Gocho, Farruko

TQG – Karol G, Shakira

Yandel 150 – Feid, Yandel

Mejor álbum de rock

Íntimo Extremo 30 años – A.N.I.M.A.L

Cowboys de la A3 – Arde Bogotá

De la tierra III – De La Tierra

Solo D’ Lira – Molotov

Dopelganga – Eruca Sativa

Mejor álbum pop/rock

Vida cotidiana – Juanes

Despídeme de todxs – Juan Pablo Vega

El diablo en el cuerpo – Alex Anwandter

Trinchera avanzada – Babasónicos

El hombrecito del mar – Leon Gieco

Tripolar Usted Señálemelo

Mejor álbum de salsa

Catarsis – Daniela Darcourt

Voy a ti – Luis Figueroa

Cambios – Willy García

Niche Sinfónico – Grupo Niche y Orquesta Sinfónica

Tierra y Libertad – Plena79 Salsa Orchestra

Debut y Segunda Tanda – Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia y/o vallenato

Leandro Díaz Special Edition – Silvestre Dangond

El favor de Dios – Ana del Castillo

Cumbia del Corazón

Hombre Absurdo – Gregorio Uribe

Escalona Nunca Se había grabado así – Carlos Vives

Mejor canción tropical

Ambulancia – Camilo y Camila Cabello

Que me quedes tú – Techy Fatule

Si tú me quieres Fonseca, Juan Luis Guerra

La Fórmula – Maluma, Marc Anthony

El Merengue – Marshmello y Manuel Turizo

Día de luz – Juanes, Pablo Milanés

Mejor álbum cantautor

Nueve – Santiago Cruz

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Los mejores años – Joaquina

Tierra de Promesas – Maréh

El Equilibrista – Juan Carlos Pérez Soto

Mejor canción de cantautor

La Raíz – Valeria Castro

1200 Kilometros – Santiago Cruz

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Si me matan – Silvana Estrada

Tu historia, la mía, la verdad – Juan Carlos Pérez Soto

