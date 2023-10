Trump rechazaría a refugiados de países que simpatizan con terroristas y extremistas islámicos

Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, se sumó a las muestras de repudio hacia los simpatizantes del grupo terrorista Hamás y aseguró que, en caso de volver a ser presidente de la nación, rechazaría a los refugiados de países que apoyan a extremistas islámicos.

Durante su participación en un mitin de campaña organizado en Clive, Iowa, el republicano de 77 años habló sobre la escalada de violencia desarrollada en el Medio Oriente después de que el grupo terrorista Hamás bombardeó Israel.

Como propuesta de campaña se comprometió a reimpulsar una iniciativa que les prohíba la entrada a Estados Unidos a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana.

Sin embargo, los puntos más álgidos de su discurso se dirigieron al tema de la solidaridad con personas que busquen refugio, pues descartó por completo apoyar a ciudadanos de países considerados una amenaza para la nación.

“No traeremos a nadie de Gaza, Siria, Somalia, Yemen, Libia o cualquier otro lugar que amenace nuestra seguridad”, enfatizó.

Al igual que lo hizo como presidente, Donald Trump volvió a exhibir su mano dura frente a temas ligados al terrorismo. (Alex Wong / Getty Images)

En la propuesta de Trump también figura la posible expulsión de residentes extranjeros a quienes se les compruebe ser simpatizantes “con los terroristas y extremistas islámicos radicales”, esto sin importar el tiempo que lleven viviendo en la Unión Americana.

“Implementaremos un fuerte control ideológico para todos los inmigrantes en Estados Unidos. Además, deportaremos agresivamente a los extranjeros residentes con simpatías yihadistas“, expresó.

Cabe señalar que la posición adoptada por expresidente es similar a la anunciada previamente por Ron DeSantis, su adversario republicano más cercano en los resultados de las encuestas donde el millonario neoyorquino lo supera por cerca de 40 puntos.

El gobernador de Florida mencionó que Estados Unidos no debería aceptar a quienes huyen de Gaza, pues podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

“Estados Unidos no debería absorber ninguno de ellos. No todo el mundo es miembro de Hamás, la mayoría probablemente no lo sea, pero eligieron a Hamás.

Creo que si importáramos un gran número de ellos a Estados Unidos aumentaría el antisemitismo en este país”, advirtió.

