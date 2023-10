Conor McGregor no tendrá cargos tras acusación de agresión sexual, según reportes

Todo parece indicar que la telenovela de Conor McGregor en aquel episodio del Kaseya Center en junio pasado durante el juego 4 de las finales de la NBA, en el que supuestamente agredió sexualmente a una mujer en el baño de hombres, ha llegado a su fin.

De acuerdo con reportes de TMZ y ESPN, el ex artemarcialista mixto no enfrentará cargos penales derivados de la acusación.

A falta de que se haga oficial, todo apunta a que se cerrará el caso debido a que no hay pruebas suficientes que señalen para probar las acusaciones de la presunta víctima.

“La Fiscalía del Estado no presentará ningún cargo y el caso se cerrará”, dijo el Departamento de Policía de Miami a ESPN.

Según TMZ Sports, esto se debe a que “no hubo pruebas suficientes”; de hecho, los investigadores encontraron que un asistente estaba en el baño durante el momento de la presunta agresión y no “escuchó ninguna señal de angustia”. El mismo medio también reportó que la mujer no denunció el ataque a su amiga y le contó a su madre que conoció a McGregor esa noche.

Por si fuera poco, la denunciante afirmó que la NBA le ofreció $100,000 dólares por su silencio, pero la liga desmintió esto, restándole fuerza a su versión.

“En nombre de mi cliente, su familia y sus fans, estamos contentos de que esto haya terminado“, dijo la abogada de McGregor, Barbara Llanes, a TMZ, lo que confirmaría la finalización del caso.

¿De qué se le acusa a Conor McGregor?

El peleador irlandés se llevó los reflectores en el juego 4 de las finales de la NBA en Miami, luego de que golpeó en la cancha a “Burnie”, la mascota de los Miami Heat; sin embargo, el escándalo más grande, fue que una mujer denunció que McGregor la agredió sexualmente al terminar el partido.

Según dijo al Daily Mail el abogado de la denunciante, la mujer entregó a la policía la ropa que llevaba en ese momento, alegando que esto demuestra que él “escupió” sobre ella después de forzarla a tener sexo oral.

En las cartas de demanda legal emitidas se relata que la mujer estaba de camino a salir del edificio cuando la seguridad de McGregor la llamó al baño de hombres VIP.

“Una vez aislada y atrapada en el baño de hombres VIP del Kaseya Center, la seguridad se negó a dejarla salir o permitir que alguien más, incluida su amiga, entrara al baño”, cuenta en su versión.

“El Sr. McGregor luego apareció desde el interior del baño para discapacitados y metió su lengua en la boca de la víctima y la besó agresivamente”, prosigue el documento.

Posteriormente, el peleador la habría obligado a realizar sexo oral; sin embargo, según los reportes no hay pruebas suficientes para determinar que fue de forma no consentida.

